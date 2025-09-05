Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Руководитель студенческого педагогического отряда «Сознание» из Гатчины выиграла грант Росмолодёжи

Стали известны результаты конкурса молодёжных проектов от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Победителем в номинации «#создавай_возможности» стала Эльвира Стан, командир Студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Рубрики:  Молодежь

На реализацию её образовательного проекта «Станционная игра „Вожатский экспресс“» выделен грант в размере 74 000 рублей. Эта игра предназначена для тех, кто только начинает свой путь в педагогике. Участники смогут в интерактивном формате попробовать себя в роли вожатого, познакомиться с ключевыми необходимыми навыками и открыть в себе лидерские и творческие качества.

Победа в таком престижном конкурсе — это не только личное достижение Эльвиры, но и большой успех всего отряда «Сознание», который продолжает вносить весомый вклад в развитие молодёжной политики региона.