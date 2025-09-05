Руководитель студенческого педагогического отряда «Сознание» из Гатчины выиграла грант Росмолодёжи

На реализацию её образовательного проекта «Станционная игра „Вожатский экспресс“» выделен грант в размере 74 000 рублей. Эта игра предназначена для тех, кто только начинает свой путь в педагогике. Участники смогут в интерактивном формате попробовать себя в роли вожатого, познакомиться с ключевыми необходимыми навыками и открыть в себе лидерские и творческие качества.

Победа в таком престижном конкурсе — это не только личное достижение Эльвиры, но и большой успех всего отряда «Сознание», который продолжает вносить весомый вклад в развитие молодёжной политики региона.