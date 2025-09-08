Путешествовать – право каждого

Экскурсия – дело полезное: это и получение новых знаний, и саморазвитие, и приятный досуг. А экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья – это хорошо вдвойне. Ученые утверждают, что экскурсии благоприятно влияют на здоровье. Значит, решили в обществе инвалидов, составим план на год и будем выезжать.

Чтобы поездки были интересны и доступны для всех членов общества, приняли решение написать и защитить социальный проект. Всё получилось. Проект называется «Познай свой край». Его поддержала администрация Гатчинского округа. На полученную субсидию запланировано три автобусно-пешеходные экскурсии: «На защите Ленинграда» с посещением Музея обороны и блокады Ленинграда, «Приближая Победу» с посещением панорамы «Прорыв» и «Многоликий Петербург» с посещением мультимедийной экспозиции «Вселенная воды».

Участниками проекта стали члены общества инвалидов г. Коммунара в возрасте от 30 до 80 лет.

Первая автобусно-пешеходная экскурсия, которую посетили члены общества в рамках социального проекта «Познай свой край», была посвящена подвигу защитников города-героя Ленинграда. В поездке участвовало 45 членов общества. Экскурсию провели сотрудники Автономной некоммерческой организации культурных и туристских инициатив «Борей».

- Для нас это был не только шаг в прошлое, а самое настоящее путешествие в суть человеческой стойкости, боли и надежды на победу, – говорит руководитель проекта, председатель общества ВОИ г. Коммунара Ирина Яновна Булыгина. - В музее каждая витрина, как стиснутая ладонь, сжимающая карточку на хлеб. Каждая комната – как дыхание города, которое не прервалось даже под грохотом обстрелов и в лютые зимы. Экскурсовод вложила душу, передавая нам свои знания об истории тех страшных дней блокады Ленинграда. Мы благодарим за сохраненное и за рассказанное, за то, что боль и подвиг Ленинграда не забыты, хранится память о той ужасной трагедии и нерушимого духа, героизма жителей блокадного Ленинграда.

После экскурсии участники проекта встретили депутата Государственной Думы РФ Евгения Попова. Узнав, что экскурсанты приехали из Коммунара, он любезно согласился сфотографироваться.

Такие встречи на экскурсиях для людей с ограниченными возможностями здоровья особенно важны. Они способствуют формированию позитивного отношения к жизни, представляя возможность для общения, расширения кругозора, получения новых знаний и навыков.

Татьяна Можаева