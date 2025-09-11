Можно ли направить судебным приставам исполнительный лист в электронном виде?

Между службой судебных приставов и судами внедрен электронный документооборот. Взыскатели имеют возможность отказаться от бумажного носителя и перейти к электронному исполнительному документу, подписанному судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для этого физические и юридические лица, в чью пользу вынесено судебное решение, могут самостоятельно обратиться в суд с заявлением о направлении исполнительного документа в электронном виде в подразделение ГМУ ФССП России.

Электронный исполнительный документ имеет ряд преимуществ:

- исключается появление ошибок, связанных с человеческим фактором;

- снижается риск подделки или утраты исполнительного документа;

- значительно сокращается срок доставки исполнительного документа на принудительное исполнение;

- исключается необходимость личного посещения подразделений ГМУ ФССП России и расходы на оплату корреспонденции при направлении исполнительного документа почтовой связью;

- оригинал электронного документа остается в ведомстве, а для повторного предъявления исполнительного документа (если он ранее не был исполнен) необходимо обратиться, в том числе через личный кабинет на портале Госуслуг, с соответствующим заявлением в подразделение ГМУ ФССП России, в котором ранее находилось исполнительное производство.

В дальнейшем взыскатель может получать в электронном виде информацию о ходе исполнительного производства, направлять в электронном виде ходатайства и обращения через личный кабинет на портале Госуслуг.

Пресс-служба ГМУ ФССП России