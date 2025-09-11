На благо Родины: на форуме «Территория БезОпасности» прошла финальная защита молодёжных проектов

Форум собрал 400 участников, включая курсантов и кадетов военных учебных заведений, членов Юнармии, рабочую молодёжь высокотехнологичных предприятий, специалистов по работе с детьми и молодёжью, сотрудников центров патриотического воспитания, молодых медиаспециалистов, а также детей военнослужащих и представителей из Донецкой Народной Республики.

«Форум „Территория БезОпасности“ стал важной образовательной площадкой, где молодёжь училась не только понимать современные вызовы, но и вырабатывать практические решения для защиты страны и укрепления её духовных основ. Главная цель форума — сформировать у участников устойчивые навыки в сфере безопасности и профилактики негативных явлений, что сегодня особенно важно в условиях когнитивной войны. Уверена, что те методические разработки и медиапродукты, которые были созданы в ходе работы, найдут применение в регионах и помогут нам совместно укреплять культурный код России, развивать молодёжные сообщества и воспитывать поколение, способное служить Отечеству», — обратилась к участникам председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

В финальный день форума «Территория БезОпасности» прошла защита итоговых продуктов образовательных площадок, над которыми несколько дней работали участники из всех регионов страны. Молодые педагоги, студенты, специалисты и дети военнослужащих представили свои разработки экспертам и гостям форума.

В числе почётных гостей форума — представители органов власти, крупного бизнеса, образовательных структур и медиа: советник Губернатора Ленинградской области по антитеррористической деятельности Вячеслав Волков, руководитель пресс-службы Государственного музея заповедника «Ростовский Кремль», резидент «Таврида.АРТ», эксперт Российского общества «Знание» Алексей Медведев, заместитель командира 9-й гвардейской артиллерийской бригады Михаил Титов, начальник отдела департамента информационной безопасности ОАО «РЖД» Александр Гонтарь, директор по коммуникациям кинокомпании «Триикс Медиа» Светослав Жаданов, главный эксперт Академии Первых «Движения Первых» Надежда Уденеева и другие.

«Сегодня, когда каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами — от кибератак до потоков деструктивного контента, — особенно важно не просто защищать, а формировать молодёжную среду, способствующую молодым людям думать, различать и принимать ответственные решения. Именно поэтому на форуме „Территория БезОпасности“ мы даём участникам не только знания, но и крепкий фундамент, смысловую опору, поддержку единомышленников», — отметила программный директор Всероссийского образовательного форума «Территория БезОпасности» Наталья Бараненко.

На финальной защите участники презентовали проекты — от иммерсивного квеста «Блокадный дневник: Эхо памяти» и всероссийского фестиваля муралов «Они разукрасили наш мир» до образовательных подкастов по цифровой гигиене и сюжетно-ролевой игры о событиях Великой Отечественной войны. Особое внимание уделили темам кибербезопасности и противодействия вербовке молодёжи в сети.

Разработки команд будут рекомендованы к внедрению в школах, вузах, НКО и молодёжных организациях по всей стране. По словам экспертов, именно такие проекты формируют у подрастающего поколения критическое мышление, патриотизм и устойчивость к информационным атакам.

«Когда родное государство создаёт для своих детей условия взросления, врагу сложнее держать их в инфантильном состоянии. „Территория БезОпасности“ — она про наше всеобщее взросление. Здесь школьники и студенты могут поддержать диалог о культуре, геополитике, образовании, инфовойнах на уровне федеральных экспертов. Российским медиа нужны интеллектуалы, способные отстаивать суверенитет страны. И сегодня „Территория БезОпасности“ растит сильные кадры», — отметили Алексей Медведев.

Неотъемлемой частью форума стала защита проектов в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты. В этом году было подано более 120 заявок. По итогам экспертного отбора и защиты проектов поддержку получили 6 социально-значимых идей на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Традиционно форум завершается добрыми делами. В этом году в рамках благотворительной акции «Территория развития» было собрано более 200 книг для библиотек Донецкой Народной Республики и участников специальной военной операции.

Организаторами форума выступают Комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с губернатором Ленинградской области и Молодёжный центр «Безопасность и профилактика» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи). Информационными партнёрами выступают VK и «Первый канал», специальные партнёры — компания iQOO и Союз писателей России.