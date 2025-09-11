Встретимся у "Березовых ворот"!

Вас ждет романтический вечер с зарисовками из жизни Гатчины разных лет, песнями, стихотворениями поэтов серебряного века и наших современников, которые они посвятили нашему городу, а также литературной композицией «Гатчина столичная» от Театра юного зрителя.

Напомним, общественное пространство «Березовые ворота» у входа в дворцовый парк в 2024 году выбрали жители нашего города для благоустройства. В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь провели масштабные работы. Их результатом стало красивое и уютное место для отдыха гатчинцев и гостей нашего города.

Приглашаем на открытие общественного пространства 12 сентября в 17.00 по адресу: г. Гатчина, пересечение ул. Хохлова и ул. Крупской, вход в Дворцовый парк.