Ленинградский областной перинатальный центр снова в топе-10!

Перекличка перинатальных центров имеет статус единственного в стране профессионального рейтинга учреждений родовспоможения и в профессиональном сообществе считается исключительно авторитетным. За звание лучших в российском рейтинге боролись более 55 учреждений. Ленинградский областной перинатальный центр вошел в десятку, заняв 9-е место.

«Это подтверждение знака качества для наших пациентов, гарантии медицинской безопасности и показатель нашего профессионализма в оказании медицинской помощи на самом высоком уровне. Это оценка организации системы здравоохранения всей Ленинградской области. В программе губернатора 47 региона Александра Дрозденко современное доступное здравоохранение – это первый шаг к к комфортной для жизни области. Мы снова доказали, что мы – одни из лучших в России», - отметил главный врач Ленинградского областного перинатального центра Николай Коробков.