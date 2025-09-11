На пьедестале в Танковой аллее – «Клим Ворошилов-1Э»

10 сентября в честь установки памятника-танка на мемориале состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие почетные гости: первые лица региона, руководители Гатчинского округа, ветераны, военнослужащие, школьники, юнармейцы, местные жители.

Выступая с приветственным словом, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился, в первую очередь, к ветеранам, которые несколько лет назад просили восстановить историческую правду и поставить на мемориале в честь легендарного боя Колобанова танк именно той марки, на котором бились с фашистами герои-танкисты:

- Уважаемые ветераны, докладываю: ваше поручение исполнено. Здесь на постаменте стоит танк «Клим Ворошилов-1Э», что значит «экранированный». Именно с такой броней танк совершал свои подвиги под управлением Зиновия Колобанова и его героического экипажа.

Александр Юрьевич выразил благодарность музею «Битва за Ленинград» им. Зиновия Колобанова, его руководителю и учредителю Олегу Титберия, который также является руководителем Ленинградского военно-исторического общества, – за бесценную работу по восстановлению танка

Отдельной благодарности заслуживает сложная техническая операция по установке танка на постамент. Как заметил Александр Дрозденко, танк КВ-1 был одним из самых тяжелых – и по весу, и по вооружению, и его установка на мемориале потребовала очень серьезных инженерных работ. Исторический танк ИС-2, занимавший ранее место на постаменте, отправился в музей «Битва за Ленинград».

Операция по замене одного танка другим проводилась накануне. В Танковую аллею прибыла тяжелая техника, площадку мемориала закрыли досками для защиты от повреждений. Танк КВ-1Э в полном оснащении весит 47 тонн. Танк-памятник – облегченный вариант весом 39 тонн, так как в нем нет двигателя и коробки. И внутри, и снаружи он прошел пескоструйную обработку и покраску. «Этот танк подготовлен к тому, чтобы стоять вечно», – отметил Олег Титберия.

- Мне очень приятно, что это событие происходит в год 80-летия Победы, в год, объявленный президентом Годом защитника Отечества, а в Ленинградской области – это Год команды Победы, – подчеркнул глава региона. – Подвиг наших предков не имеет временных границ, мы всегда будем помнить и чтить то, что здесь совершили советские солдаты и просто жители во время битвы за Ленинград – самой тяжелой и кровопролитной в истории Второй мировой войны. Сегодня с именем подвига Зиновия Колобанова наши ребята идут в бой, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, и, как 84 года назад, они знают: наша сила – в правде, и победа будет за нами!

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим искренне поблагодарила всех за реализацию идеи ветеранов, подчеркнув, что это особенно важно в год 80-летия Победы и в канун юбилея танкового сражения Колобанова.

Также Людмила Николаевна предложила открыть рядом с Танковой аллеей музей. Губернатор и руководитель музея «Битва за Ленинград» Олег Титберия горячо поддержали эту идею: музей планируется открыть к 20 августа 2026 года – к 85-летию подвига танковой роты Зиновия Колобанова.

После минуты молчания в память о героях-танкистах Великой Отечественной войны участники мероприятия возложили цветы к подножию монумента.

Почему раньше не могли заменить танк и установить на мемориале тот самый КВ-1Э?

Как пояснил Александр Дрозденко, КВ-1 – раритет, и сложно было подобрать правильную модель. Один из регионов даже предлагал Ленобласти обмен: танк КВ-1 из музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» обменять на три своих танка Т-34:

- Мы на это не пошли, – сказал Александр Юрьевич, – потому что все танки, которые находятся в Ленинградской области, это наши танки, найденные поисковиками или поднятые со дна Ладожского озера. И КВ-1 – очень редкий. Более того, танки КВ-1Э с экранированной броней изготавливали всего один месяц, потом просто не было такого количества брони и технической возможности. Сотрудники музея «Битва за Ленинград» под руководством Олега Титберия несколько лет проводили очень серьезную работу по восстановлению этого танка, причем на базе именно номерного исторического КВ-1Э. Задача нашего поколения – выполнять заветы ветеранов и, в том числе, исправлять исторические неточности. И мы приняли решение, что обязательно поставим здесь тот самый тяжелый танк КВ. Непросто шла эта работа, мы установили себе срок – 80-летие Победы, и вот теперь здесь стоит ровно та модель танка – КВ-1Э, который бился с фашистами на данном рубеже. Мы это делаем не только для ветеранов, но и для молодежи, для всех нас – память о войне, о подвигах предков – священна и должна передаваться из поколения в поколение.

Екатерина Дзюба