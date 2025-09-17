Кто останется без света 18 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
18.09.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское (часть),
СНТ «Родник».
18.09.2025 с 10:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
СНТ «Елицы» (Погост).
18.09.25 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково.
18.09.25 с 09:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Корпиково.
18.09.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Ижора,
д. Зайцево,
СНТ «Дони»,
д. Дони.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.