Кто останется без света 18 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

18.09.2025 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское (часть),

СНТ «Родник».

 

18.09.2025 с 10:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой,

СНТ «Елицы» (Погост).

 

18.09.25 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Шпаньково.     

 

18.09.25 с 09:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Корпиково.      

 

18.09.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Ижора, 

д. Зайцево,

СНТ «Дони»,

д. Дони.     