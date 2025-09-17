Золото гатчинских шахматистов

Команда «Гатчина», в состав которой вошли Артем Горлов, Артем Сапелкин и Вера Моторина, по итогам игр завоевала золото чемпионата Ленинградской области по быстрым шахматам.

В личном зачете среди мужчин Артем Горлов стал чемпионом области. Его воспитанник Артем Сапелкин завоевал бронзу среди юношей до 17 лет. Вера Моторина (клуб «Шахматное королевство») стала сильнейшей в зачете девушек до 19 лет.

Еще одна представительница Гатчины, Полина Кислухина, заняла второе место в зачете среди девушек до 19 лет и третье – в зачете среди девочек до 13 лет.