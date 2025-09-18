Вомбатушка Глаша против пакета

Этим летом «РазДельный Сбор» провёл необычный эксперимент — онлайн-марафон «Беспакетность». Яркий персонаж в телеграм-боте ежедневно напоминал участникам марафона не забыть взять с собой многоразовую сумку для покупок. Результат превзошёл наши ожидания: 39% участников, которые раньше забывали взять шопер, выходя из дома, теперь носят его с собой всегда. За две недели марафона его участники отказались от 1558 пластиковых пакетов, а значит в атмосферу не попало 84 кг СО2.

Главное в марафоне — его участники

Для участия в марафоне зарегистрировались 1925 человек. Для сравнения, это в два раза больше, чем население знаменитой северной Териберки.

География участников удивила даже организаторов марафона: жители 73 регионов от Калининграда до Сахалина, горожане и люди из сельской местности. Проблема пластикового загрязнения и обилия ненужных пакетов волнует всех. Среди участников были и студенты, и семьи с детьми, и люди старшего поколения. Самому старшему марафонцу 78 лет.

Проект нашёл отклик и у партнёров, которые предоставили призы.

«Все устали от нотаций и запугивающих картинок, — комментирует Андрей Скрыпник, руководитель отдела по устойчивому развитию компании GRASS. — Формат игры или марафона — удобный способ донести важное. А отказ от одноразового пакета — это самый доступный вклад каждого человека в очищение окружающей среды. Мы производим бытовую химию в перерабатываемой упаковке. Но наша продукция разъезжается по всей России, где не везде есть инфраструктура для раздельного сбора. В таком случае особо актуальна тема осознанного потребления и сокращения пластика. На данный момент экология — большая движущая сила, которая объединяет абсолютно разных людей в нашей стране — по статусу, возрасту и положению. Это удивительно! И интерес активно растет. Насколько? Покажет время».

Эффект оценили в исследовании

Во время марафона команда проекта из Ассоциации «РазДельный Сбор» вместе с аналитическим проектом «Если быть точным» провели исследование среди участников. Чтобы понять, помог ли марафон сократить число пластиковых пакетов, мы опросили 858 участников.

Промежуточные итоги исследования уже сейчас подтверждают гипотезу, что телеграм-бот с игровой механикой – реально работающий инструмент в формировании экологических привычек. Вот некоторые результаты:

55% участников теперь берут с собой многоразовую сумку чаще, чем до марафона;

в два раза увеличилось число людей, которые вообще не покупают пластиковые пакеты;

на 17,4% уменьшилось количество тех, кто ранее брал два пакета или более во время покупок.

Исследователи спросили участников, какие причины побуждают людей отказываться от пластиковых пакетов. Вот как ответили опрошенные:

50% — чтобы не тратить деньги;

27% — чтобы быть экологичнее;

16% — потому что шопер – это модно.

Какие изменения и выгоды стоят за каждым из этих трех ответов?

За полтора месяца с начала работы бота «Беспакетность» удалось предотвратить попадание на свалку 1558 пакетов.

84 кг СО 2 не попали в атмосферу благодаря отказу от пакетов. За год эта цифра может вырасти до 2184 кг. А если от пакетов постепенно начнут отказываться все жители нашей страны, мы сможем предотвратить примерно 372 млн тонн выбросов углекислого газа. Если эти тонны представить в виде самых больших животных на Земле, то это могли бы быть около 2,5 млн синих китов или почти 62 млн африканских слонов.

После марафона среди опрошенных участников выросла доля тех, кто не покупал пакеты вообще.

Экономический эффект

Отказываясь от пакетов при походе в магазин, каждый человек может сэкономить около 2600 рублей в год, посчитали эксперты.

«Пакет с пакетами уже стал своеобразным кодом современной культуры, — комментирует руководитель проекта Арина Андриянова — Но и шопер уверено входит в нашу жизнь, становясь модным аксессуаром. Надеемся, что многоразовая альтернатива постепенно заменит одноразовые вещи, в том числе и пакеты».

Марафон «Беспакетность» доказал свою пользу и продемонстрировал силу небольшой привычки. Напоминания бота помогли сделать вклад в чистоту окружающей среды, сохранить часть семейного бюджета и выглядеть актуально.

Вомбатушка Глаша — талисман марафона

Позитивный настрой в формировании привычки помог сохранить талисман марафона – вомбатушка Глаша. Яркий и запоминающийся персонаж на протяжении двух недель заряжал участников хорошим настроением, рассказывал интересные истории о пакетах и помогал освоить новую привычку.

Участники отметили, что напоминания хорошо работают. Некоторые из марафонцев признались, что делятся опытом с друзьями и родными: напоминают захватить шопер, советуют оставлять его дома на видном месте, ставить себе напоминания, клеить стикеры на видных местах или всегда класть с собой в сумку или рюкзак.

Марафон закончился, но привычки остались. И это главный результат: экологичный образ жизни становится не просто акцией, а естественной частью повседневности.

15 ноября стартует второй поток марафона «Беспакетность» с розыгрышем призов. Присоединиться к боту можно уже сейчас в телеграме: @stoppaket_bot

Марафон проходит при поддержке Фонда президентских грантов.