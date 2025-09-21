Кто останется без света 22 сентября в Гатчинском районе

В Гатчине живет и творит мастер кинетической скульптуры, философ и педагог Евгений Климов. В Загвоздке он поселился не так давно, перевезя сюда свою мастерскую. Но именно это историческое место вдохновило его на создание культурного центра с таким же названием – «Загвоздка». А потом появилось и новое имя для мастерской, простое и звучное – «Веселый ветер».