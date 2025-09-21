Кто останется без света 22 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
22.09.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Торфопредприятие
22.09.25 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково.
22.09.25 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Мыза-Ивановка,
д. Педлино.
