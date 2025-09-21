Поиск на сайте
Кто останется без света 22 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

22.09.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Торфопредприятие

 

22.09.25 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Шпаньково.

 

22.09.25 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Мыза-Ивановка,

д. Педлино.

 