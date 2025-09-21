С уважением и восхищением!

Светлана Иосифовна Горохова родилась 21 сентября 1940 года в городе Волховстрое Ленинградской области. В 1957 году окончила Гатчинскую среднюю школу № 4 и поступила в техническое училище № 1 города Ленинграда. Получив специальность токаря, работала сперва на Кировском заводе, а с 1958 по 1961 год – в артели «Гатчинский металлист».

Светлана любила музыку и занималась в музыкальной школе, обожала спорт и занималась в школе спортивной гимнастикой. При выборе дальнейшей профессии отдала предпочтение спорту и поступила в институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта на спортивный факультет, который окончила в 1964 году по специальности «Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике». Была чемпионкой Ленинградской области в этом виде спорта.

С 1964 года работала учителем физической культуры в школах города Гатчины, 26 лет отдала работе в лицее № 3. Будучи классным руководителем, проводила большую и интересную работу по патриотическому воспитанию обучающихся, приобщала их к занятию спортом. Организовывала и проводила большие спортивные праздники в лицее и в городе. Много лет работала начальником школьного пионерского лагеря.

С 1986 года была учителем-методистом и работала со студентами спортивного и школьного отделений Гатчинского педагогического училища – колледжа. Сотрудничала с преподавателями колледжа Иваном Александровичем Керачевым, Светланой Васильевной Тайковой, Николаем Николаевичем Волковым. Работа учителя-методиста была настолько грамотно и интересно построена, что Светлану Иосифовну пригласили на работу в Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского.

С 2002 года Светлана Иосифовна Горохова – преподаватель-методист, руководитель практики и классный руководитель трех групп спортивного отделения. На своих занятиях она окружала студентов заботой и вниманием. Здесь всегда была доброжелательная атмосфера, порядок и доверительные отношения, что позволяло добиваться наилучших результатов. Ее ученик Илья Викторович Букреев, ныне преподаватель колледжа, стал победителем областного конкурса «Студент года-2007», а Алексей Алексеевич Орлов, ныне учитель физкультуры в Яблоницкой средней школе Волосовского района, – лауреатом конкурса «Студент года-2008».

Своим опытом Светлана Иосифовна делилась с коллегами, выступая на педагогических советах, конференциях, методических и методологических семинарах.

Выпускница 2012 года Елена Алексеевна Келлер (Лисицына) пишет: «Вспоминаю с теплотой и уважением нашего классного руководителя, который был больше, чем наставник, преподаватель – Светлану Иосифовну Горохову. С ней всегда было тепло рядом, всегда чувствовалась поддержка».

Работая классным руководителем, Светлана Иосифовна всегда заботилась о создании благоприятного микроклимата в группе, доброжелательных отношений, старалась привить навыки и умения не только профессиональные, но и те, что пригодятся в дальнейшей жизни. Студенты ее групп к концу обучения в колледже преображались. Это уже были не просто спортсмены – сильные, ловкие, быстрые, а леди и джентльмены – вежливые, воспитанные, уважительные.

И сегодня при встрече со Светланой Иосифовной ее выпускники рассказывают, как сложилась их дальнейшая жизнь, делятся планами на будущее, советуются. Кстати, это они попросили написать о своем преподавателе: «Она очень скромный человек и о себе никогда не расскажет в прессе».

В 2020 году, посвятив 18 лет работе в колледже, Светлана Иосифовна вышла на заслуженный отдых. Ее профессионализм, работоспособность, нацеленность на достижение конечного результата, доброжелательность и уважение к личности студента отмечены заслуженными наградами. В 1997 году Светлана Иосифовна награждена знаком «Отличник физической культуры», в 2003 году – медалью «80 лет

Госкомспорту России».

Дорогая Светлана Иосифовна!

В день юбилея примите наши искренние слова признания и сердечные поздравления!

Поздравляем Вас с 85-летием и хотим выразить наше безграничное уважение и восхищение! Вы прекрасно выглядите, и Ваши глаза по-прежнему светятся молодым огнем! Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искреннего уважения Вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы восхищаемся Вашей энергией, силой воли и интересом к жизни, умением радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. От всего сердца желаем Вам долгих и счастливых лет в кругу родных и друзей! Здоровья Вам, радости и добра!

Администрация, преподаватели и Совет ветеранов Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского