Биометрия доступна еще в десяти МФЦ Ленобласти

Таким образом, у жителей 47 региона появится возможность воспользоваться сервисом на пятнадцати площадках МФЦ Ленинградской области.

Сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта реализован на базе государственной Единой биометрической системы. Биометрия стала дополнением к уже существующим способам обслуживания в МФЦ.

Каждый житель области сможет выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением Единой биометрической системы. Данный способ обслуживания доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию (фото и запись голоса) в Единой биометрической системе.

Это можно сделать очно в банках по всей стране, на дому, оформив заявку на выезд курьера, а также на семи площадках региональных МФЦ: в филиалах «Выборгский», «Кингисеппский» и «Мурино», а также в отделах «Бугры», «Кудрово», «Новоселье» и бизнес-офисе «Всеволожский».

Для обслуживания без паспорта заявителю, ранее зарегистрировавшему биометрию, достаточно предоставить согласие на обработку данных и посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника.

После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это позволит существенно повысить скорость обслуживания.