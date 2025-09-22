Стартует приём заявок на молодежный конкурс «Мой Герой СВО 47»

В Конкурсе могут принять участие школьники - учащиеся образовательных организаций Ленинградской области и проживающие на территории Ленинградской области.

На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Каждый участник или коллектив может представить не более одной работы в каждой из четырёх номинаций:

- статья, репортаж;

- радиосюжет;

- ТВ сюжет;

- видеоролик.

Победители и призеры конкурса будут награждены ценными подарками и дипломами. А церемония награждения традиционно пройдёт в День защитника Отечества. Подробнее об условиях участия в конкурсе - на его официальной странице.