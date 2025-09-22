Знания и навыки: урок гражданской обороны для старшеклассников

В ходе урока ребята познакомились с ключевыми понятиями гражданской обороны, узнали о ее значении и основных задачах. Особое внимание было уделено индивидуальным и коллективным средствам защиты. Инспектор подробно рассказал о назначении и правилах использования противогазов, защитных костюмов, а также о действиях при получении сигналов оповещения.

Практическая часть занятия прошла особенно оживленно. Десятиклассники получили возможность отработать навыки надевания Общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и противогаза. Под руководством опытного наставника ребята учились правильно и быстро использовать средства индивидуальной защиты, что является важным навыком для обеспечения личной безопасности.

Такие уроки играют неоценимую роль в формировании ответственного отношения к вопросам безопасности и готовности к действиям в экстремальных условиях. Учащиеся получили ценные знания и практический опыт, которые, несомненно, пригодятся им в жизни.