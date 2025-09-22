Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
23.09.25 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Педлино.
23.09.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны.
23.09.2025 с 10:00 до 17:30
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет,
д. Малое Замостье.
23.09.2025 с 10:00 до 17:30
Пудомягское ТУ:
д. Шаглино,
д. Веккелево,
д. Бор.
23.09.25 09:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
п. Тайцы, ул. Юного Ленинца д.20-30; ул. Калинина д.73А, д.54-93, д.1-52; ул. Островского д.23-87, д.23А.
