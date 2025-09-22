Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.09.25 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Педлино.

          

23.09.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Большие Колпаны.    

 

23.09.2025 с 10:00 до 17:30

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет,

д. Малое Замостье.

 

23.09.2025 с 10:00 до 17:30

Пудомягское ТУ:

д. Шаглино,

д. Веккелево,

д. Бор.        

 

23.09.25 09:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

п. Тайцы, ул. Юного Ленинца д.20-30; ул. Калинина д.73А, д.54-93, д.1-52; ул. Островского д.23-87, д.23А.