Более 10 тысяч человек оформили карту «ЕКП Ленинградская»

«ЕКП Ленинградская» — это уникальный межрегиональный проект, который предлагает единую программу лояльности для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Держатели карты получают скидки и специальные предложения от более чем 700 партнеров Единой карты петербуржца. Сбер совместно с властями регионов постоянно развивает проект и прорабатывает новые бонусные механизмы и дополнительные сервисы для пользователей.

Особый бонус для держателей карты «ЕКП Ленинградская» — кешбэк 25% при оплате проезда в наземном транспорте Ленинградской области до конца 2025 года.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Запуск карты «ЕКП Ленинградская» — важный шаг в укреплении экономических и социальных связей внутри агломерации. Мы не просто расширили географию действия Единой карты петербуржца — мы создали общее пространство возможностей для всех жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Стоит отметить и специальные привилегии для держателей карты зрелого возраста. Теперь у них есть право бесплатно посещать музейные комплексы Ленобласти, включая музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге. Этот проект — наш вклад в повышение качества жизни и укрепление культурных связей Ленинградской области».

Получить карту «ЕКП Ленинградская» могут граждане России старше 14 лет с регистрацией в Ленинградской области. Для оформления карты необходимо обратиться в отделение Сбера в Санкт-Петербурге или Ленинградской области с паспортом и СНИЛС.