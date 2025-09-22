Более 10 тысяч человек оформили карту «ЕКП Ленинградская»
Сбер продолжает выдачу карт «ЕКП Ленинградская». Со старта выдачи ее получили уже более 10 тысяч жителей Ленинградской области. Карта объединяет возможности льготного проездного, банковской и бонусных карт.
«ЕКП Ленинградская» — это уникальный межрегиональный проект, который предлагает единую программу лояльности для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Держатели карты получают скидки и специальные предложения от более чем 700 партнеров Единой карты петербуржца. Сбер совместно с властями регионов постоянно развивает проект и прорабатывает новые бонусные механизмы и дополнительные сервисы для пользователей.
Особый бонус для держателей карты «ЕКП Ленинградская» — кешбэк 25% при оплате проезда в наземном транспорте Ленинградской области до конца 2025 года.
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
«Запуск карты «ЕКП Ленинградская» — важный шаг в укреплении экономических и социальных связей внутри агломерации. Мы не просто расширили географию действия Единой карты петербуржца — мы создали общее пространство возможностей для всех жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Стоит отметить и специальные привилегии для держателей карты зрелого возраста. Теперь у них есть право бесплатно посещать музейные комплексы Ленобласти, включая музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге. Этот проект — наш вклад в повышение качества жизни и укрепление культурных связей Ленинградской области».
Получить карту «ЕКП Ленинградская» могут граждане России старше 14 лет с регистрацией в Ленинградской области. Для оформления карты необходимо обратиться в отделение Сбера в Санкт-Петербурге или Ленинградской области с паспортом и СНИЛС.