Как защититься от незаконных действий кредиторов и коллекторов

УФССП России по Ленинградской области на постоянной основе ведет работу с недобросовестными кредиторами и коллекторскими агентствами, нарушающими права граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Напоминаем, что при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора вправе взаимодействовать с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента, телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования в сети «Интернет», а также с использованием портала Госуслуг и письменной корреспонденции. Однако встречаться с должником можно только один раз в неделю, звонить по телефону – раз в день, дважды в неделю. Писать сообщения – до двух раз в день и до четырех раз в неделю.

Что запрещено кредиторам при взаимодействии с должником? При любых контактах запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества. Не допускается оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие их честь и достоинство. Как и не допускается вводить должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства.

Если ваши права нарушаются лицами, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности, рекомендуем фиксировать все случаи нарушений: осуществлять запись телефонных разговоров, сохранять скриншоты сообщений, полученные письма с конвертами и т.д., получать детализацию услуг связи, после чего обращаться в УФССП России по Ленинградской области одним из следующих способов:

- посредством письменного обращения или в ходе личного приема по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80, лит. Б.;

- через интернет-приемную на официальном сайте Управления: r47.fssp.gov.ru;

- по телефонам отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности: 8(812) 630-34-04, 630-35-03, 630-34-38.

При подаче заявления приложите к своему обращению документы и материалы, содержащие сведения о ваших кредитных обязательствах, наименование организации, номера телефонов, с которых поступали звонки и смс-сообщения, ФИО физических лиц, осуществляющих взаимодействие, ваши полные контактные данные для связи. По каждой жалобе в обязательном порядке проводится проверка.

Сведения о профессиональных коллекторских организациях, которые прошли определенную процедуру проверки на соответствие требованиям законодательства, расположены на сайте ФССП России в разделе «Сервисы» https://fssp.gov.ru/iss/svedeniya-reestr-collect. Также обращаем внимание, что закон, защищая права должника, в то же время не освобождает его от исполнения долговых обязательств, а лишь ограждает граждан от неправомерных действий со стороны коллекторских, микрофинансовых и банковских организаций при взыскании просроченного долга.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области