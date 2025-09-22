Как защититься от незаконных действий кредиторов и коллекторов
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области Анна Гаврилова разъяснила, что делать гражданам, если представители организации, занимающейся взысканием просроченной задолженности, действуют незаконно.
УФССП России по Ленинградской области на постоянной основе ведет работу с недобросовестными кредиторами и коллекторскими агентствами, нарушающими права граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Напоминаем, что при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора вправе взаимодействовать с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента, телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования в сети «Интернет», а также с использованием портала Госуслуг и письменной корреспонденции. Однако встречаться с должником можно только один раз в неделю, звонить по телефону – раз в день, дважды в неделю. Писать сообщения – до двух раз в день и до четырех раз в неделю.
Что запрещено кредиторам при взаимодействии с должником? При любых контактах запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества. Не допускается оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие их честь и достоинство. Как и не допускается вводить должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства.
Если ваши права нарушаются лицами, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности, рекомендуем фиксировать все случаи нарушений: осуществлять запись телефонных разговоров, сохранять скриншоты сообщений, полученные письма с конвертами и т.д., получать детализацию услуг связи, после чего обращаться в УФССП России по Ленинградской области одним из следующих способов:
- посредством письменного обращения или в ходе личного приема по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80, лит. Б.;
- через интернет-приемную на официальном сайте Управления: r47.fssp.gov.ru;
- по телефонам отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности: 8(812) 630-34-04, 630-35-03, 630-34-38.
При подаче заявления приложите к своему обращению документы и материалы, содержащие сведения о ваших кредитных обязательствах, наименование организации, номера телефонов, с которых поступали звонки и смс-сообщения, ФИО физических лиц, осуществляющих взаимодействие, ваши полные контактные данные для связи. По каждой жалобе в обязательном порядке проводится проверка.
Сведения о профессиональных коллекторских организациях, которые прошли определенную процедуру проверки на соответствие требованиям законодательства, расположены на сайте ФССП России в разделе «Сервисы» https://fssp.gov.ru/iss/svedeniya-reestr-collect. Также обращаем внимание, что закон, защищая права должника, в то же время не освобождает его от исполнения долговых обязательств, а лишь ограждает граждан от неправомерных действий со стороны коллекторских, микрофинансовых и банковских организаций при взыскании просроченного долга.
Пресс-служба УФССП по Ленинградской области