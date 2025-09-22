Молодёжь Ленобласти приглашают в Международную школу интернет-БЕЗопасности
Жителей Ленинградской области в возрасте от 18 до 35 лет приглашают принять участие в IV Международной школе интернет-безопасности. Мероприятие пройдет с 5 по 9 октября на базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«В условиях стремительного развития технологий важно не только осваивать новые инструменты, но и формировать у молодежи навыки безопасного и ответственного взаимодействия с ними. Мы уверены, что совместное сотрудничество представителей государства, бизнеса и молодежи поможет создать безопасное будущее для нашей страны. Подобные площадки — отличная возможность для взращивания будущего поколения», — отметила руководитель ГБУ ЛО «Центр патриотического воспитания» Юлия Дмитриева.
Тематикой образовательной программы в этом году станет «Человек и технологии». Участники узнают, как противостоять современным угрозам в цифровом пространстве. Ключевой частью обучения станет разработка собственных проектов и ИТ-продуктов, которые в дальнейшем могут получить поддержку.
Поделятся опытом со студентами и молодыми специалистами более 100 экспертов. В число спикеров войдут ведущие представители ИТ-бизнеса и государственных структур.
Школа организована командой Молодёжного цифрового омбудсмена, Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы «Приоритет – 2030».
Источник МГЮА: Оськина Вера