Молодёжь Ленобласти приглашают в Международную школу интернет-БЕЗопасности

«В условиях стремительного развития технологий важно не только осваивать новые инструменты, но и формировать у молодежи навыки безопасного и ответственного взаимодействия с ними. Мы уверены, что совместное сотрудничество представителей государства, бизнеса и молодежи поможет создать безопасное будущее для нашей страны. Подобные площадки — отличная возможность для взращивания будущего поколения», — отметила руководитель ГБУ ЛО «Центр патриотического воспитания» Юлия Дмитриева.

Тематикой образовательной программы в этом году станет «Человек и технологии». Участники узнают, как противостоять современным угрозам в цифровом пространстве. Ключевой частью обучения станет разработка собственных проектов и ИТ-продуктов, которые в дальнейшем могут получить поддержку.

Поделятся опытом со студентами и молодыми специалистами более 100 экспертов. В число спикеров войдут ведущие представители ИТ-бизнеса и государственных структур.

Школа организована командой Молодёжного цифрового омбудсмена, Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы «Приоритет – 2030».



Источник МГЮА: Оськина Вера