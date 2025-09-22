Открыт прием представлений на награждение в рамках Всероссийской инициативы «Горячее сердце»

К награждению могут быть представлены учащиеся общеобразовательных и профессиональных учреждений, организаций высшего профессионального образования, не имеющие конфликта с законом, в возрасте до 23 лет включительно, а также детские и молодежные объединения, показавшие примеры, связанные:

с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих (спасение жизни при пожаре и на водоемах; оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, автокатастрофах и техногенных катастрофах; защита жизни от преступных посягательств);

с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с ограничениями по здоровью;

с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив, в том числе направленных на оказание поддержки нуждающимся в помощи людям.

Ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблюдение законодательства о персональных данных граждан несут заявители.

Ежегодно издается Почетная книга «Горячее сердце», где указаны имена всех лауреатов и описаны их истории. Она является подспорьем для родителей и педагогов при проведении уроков мужества, бесед и воспитательной работы с детьми и молодежью. Книга вручается лауреатам при награждении, а также направляется в субъекты РФ. В марте 2026 года электронная версия издания будет опубликована на официальных сайтах Фонда социально-культурных инициатив и проекта, что является публичным объявлением итогов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце – 2026».

По вопросам проведения инициативы необходимо обращаться в Фонд социально-культурных инициатив, адрес электронной почты: vtorop@fondsci.ru (контактное лицо – директор Дирекции по делам молодежи и работе с общественными организациями Валерия Тороп).

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется в Российской Федерации с ноября 2013 года. Ее основной целью является выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. Инициатива организована Фондом социально-культурных инициатив совместно с заинтересованными ведомствами.

Пресс-служба Фонда социально-культурных инициатив