Монетная неделя: как вернуть «спящие сокровища» в свой бюджет

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в акции принимают участие и банковские офисы, и магазины крупных торговых сетей. Выбрать удобную точку обмена и узнать условия можно на сайте акции монетнаянеделя.рф. Чтобы обмен прошел быстрее, лучше заранее рассортировать монеты по номиналам. Для зачисления денег на счет в банке потребуется паспорт.

«Цель акции – вернуть монеты в оборот. Важно, чтобы они «работали», а не лежали бесполезным «сокровищем» в карманах, кошельках и копилках людей. Регулярные Монетные недели нужны, чтобы магазины получали необходимую для сдачи мелочь, граждане пополняли свой бюджет за счет лежащих без дела монет, а государство тратило меньше денег на чеканку новых», – подчеркнул начальник управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России Константин Демидов.

Во время Монетной недели весной этого года жители Петербурга и Ленинградской области обменяли или зачислили на счета в банках более 8 млн рублей, сдав более 2 млн монет.