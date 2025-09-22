Жизнь по закону притяжения: «Осенины» Валерия Лунёва

День рождения Валерия Лунёва, 22 сентября, приходится на День осеннего равноденствия. С этого дня в нашем Северном полушарии начинается настоящая осень. Наши предки-славяне проводили по случаю дня осеннего равноденствия осенины – праздник, посвященный сбору урожая, завершению всех полевых работ и подготовке к новому этапу жизни. Получается, что 22 сентября – непростая, очень символичная дата, в которой соединяются конец и начало.

Валерий Николаевич Лунёв родился 22 сентября 1940 года в Москве. Его детство пришлось на непростые военные годы. Когда началась Великая Отечественная война, отец семейства ушел на фронт, а мама с малышом оказались в эвакуации. Юный Валерий окончил школу в Свердловске. Его первой страстью стал кинематограф: он работал ассистентом кинооператора и мечтал о вузе, но с первого раза поступить не удалось. В 1959 году Валерия Николаевича призвали в армию, в элиту вооруженных сил – воздушно-десантные войска. А в 1962 году он стал студентом факультета физики Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена.

Учеба в Ленинграде подарила Валерию Лунёву не только профессию, но и любовь всей его жизни. Однажды, отправившись на каток, он познакомился с юной студенткой Тамарой, которая, как оказалось, училась на том же самом факультете. Эта встреча стала началом большой истории, навсегда изменившей жизнь обоих.

Свою преподавательскую деятельность Валерий Лунёв начал в 1967 году, в одной из школ Лодейного Поля, попав туда по распределению. А спустя год судьба привела молодого педагога в Гатчину – на должность учителя физики в школе № 9. Так Гатчина навсегда стала родным городом и для него, и для его будущей семьи.

В 1968 году Валерий Николаевич и Тамара Алексеевна сыграли свадьбу. Окончив институт, Тамара Алексеевна устроилась на работу учителем физики в Гатчинскую школу № 5, а затем, когда подросла и пошла в первый класс старшая дочь Лунёвых, Елена, перевелась в школу № 9. Через несколько лет в семье появилась вторая дочка, Юлия.

Жизнь Валерия Николаевича и Тамары Алексеевны Лунёвых – это история служения школе, детям, любимому предмету. В 1976 году Валерий Лунёв возглавил школу № 9. Это была эпоха педагогических экспериментов и новаторства. Школа тесно сотрудничала с гатчинским заводом «КРИЗО». Заводские мастера преподавали детям профильные предметы, а школьники, в свою очередь, осваивали станки на заводе. Девочки на уроках труда работали в вязальном цехе.

В своей школе Валерий Лунёв впервые внедрил интегрированные уроки, в рамках которых с ребятами одновременно работали учителя химии и физики, объясняя взаимосвязь двух научных дисциплин. Ребятам из физико-математических классов учиться было интересно: многие из них очень успешно представляли родную школу на олимпиадах различного уровня.

Но главным, пожалуй, были даже не уроки и педагогические новации, а та особая атмосфера, которую умел создавать вокруг себя Валерий Лунёв, словно следуя одному из важнейших законов физики – закону притяжения. Педагог по призванию и директор по должности, он считал школу делом всей своей жизни и буквально жил своими учениками.

Валерий Лунёв ввел в школе дни самоуправления, когда дети менялись местами с учителями. Бывшие ученики школы № 9 наверняка навсегда запомнили летние каникулы, когда они вместе с учителями проводили время в лагере труда и отдыха в поселке Сиверский, работая в совхозе «Память Ильича». С огромным душевным теплом вспоминают они летние лагеря на Арабатской Стрелке на Азовском море. Вместе со своими педагогами школьники разбивали лагерь на берегу моря, отдыхали, а иногда и работали в соседнем совхозе, собирая овощи, фрукты, виноград. Эти путешествия стали почти семейной легендой для выпускников школы № 9, которую они, теперь уже взрослые люди, вспоминают с особой благодарностью.

Многие выпускники гатчинской школы № 9 стали известными людьми, которыми Валерий Николаевич по праву гордится. Среди них – Герой России Вячеслав Сивко, главный режиссер театра им. Евгения Вахтангова Юрий Бутусов, ученые, академики, школьные учителя. Валерий Николаевич бережно хранит их письма, фотографии и открытки, считая их своими главными наградами.

В 1996 году Валерий Николаевич основал в Гатчине школу «Экстерн», которая просуществовала до 2018 года. Не оставлял он и общественную деятельность, входя в состав организации ветеранов войны и труда Гатчинского района. Общий рабочий стаж Валерия Лунёва насчитывает более 60 лет, из которых 56 лет были отданы школе и детям. Среди заслуженных наград – звание «Ветеран труда», знак «Отличник народного образования».

Настоящей неожиданностью стала для Валерия Николаевича весть о награждении его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетная награда – медаль ордена – была вручена Валерию Лунёву 1 августа 2024 года в торжественной обстановке лично губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

В эти юбилейные дни Валерия Николаевича Лунёва от всей души поздравляют его близкие и друзья, ученики и коллеги-педагоги, дети и внуки. К этим поздравлениям присоединяется и редакция газеты «Гатчинская правда». Законы физики универсальны и так или иначе распространяются на всю нашу жизнь. От всего сердца желаем Валерию Николаевичу крепкого здоровья, силы и мощности, неиссякаемой энергии, жизни без напряжения. Пусть его личные «осенины» станут отправной точкой для нового этапа жизни, через который проходит постоянный ток вдохновения, радости и любви!

Юлия Лысанюк