Гатчинская филармония открывает новый сезон!

Гатчинская филармония была создана в 1967 году и считается старейшей в Ленинградской области. Сегодня филармония представляет собой большую организацию, в которую входят четыре коллектива: эстрадно-духовой оркестр, оркестр русских народных инструментов, камерный струнный оркестр и молодежная капелла «Гармония». Все эти коллективы ведут большую концертную деятельность как в Гатчине, так и далеко за ее пределами.

Гордостью Гатчинской филармонии являются традиционные музыкальные фестивали, среди которых – благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!» и Международный органный фестиваль «Поющие трубы».

Музыкальные сказки для детей

Три года назад Гатчинская филармония исполнила свою давнюю мечту, начав проводить концерты для детей в рамках детского абонемента. Интерес к ним у гатчинской аудитории не ослабевает, и музыканты каждый раз стараются удивить ребят чем-то новым.

- На этих концертах мы в доступной игровой форме знакомим детей со звучанием инструментов симфонического и русского народного оркестров, – говорит Динар Байтемиров. - В этом году мы немного поменяли формат концертов, решив объединить два любимых занятия детей: чтение сказок и игру с классической музыкой. Новый абонемент представляет собой цикл из семи тематических музыкальных сказок для детей и их родителей. Первые пять концертов созданы по мотивам произведений популярной детской литературы. Абонемент завершат сказки, в основу которых положены два знаменитых отечественных балета.

В каждой сказке будет свой главный герой – музыкальный инструмент, а в качестве музыкальных иллюстраций прозвучат произведения самых разнообразных эпох и стилей – от барокко до джаза. Дети станут не только главными слушателями, но и непосредственными участниками сказочных событий на сцене Гатчинской филармонии.

Первая музыкальная сказка обновленного детского абонемента состоится уже в это воскресенье, 28 сентября, в 12:00. «Незнайка учится» – это веселая музыкальная программа по мотивам сказок Николая Носова. Главным героем станет тромбон, выступающий вместе со своими музыкальными «коллегами» – скрипкой и фортепиано.

Концерты детского абонемента в первую очередь рассчитаны на дошкольников и учащихся начальных классов. Помимо самой сказки, на каждом концерте детей ждет целая палитра музыкальных жанров, включающая классику, джаз, элементы народной музыки. Как говорит Динар Байтемиров, благодаря такому музыкальному разнообразию в рамках одного концерта детский абонемент востребован у детей и их родителей.

- Интерес к детской программе растет год от года, – говорит руководитель филармонии. - Нам удалось сломать устоявшуюся парадигму о том, что филармоническая музыка – это что-то скучное, и малышам будет неинтересно.

Новые открытия для взрослых

- В каждый сезон мы стараемся привнести что-то новое и для наших взрослых слушателей, приглашая к нам известных артистов, – говорит Динар Байтемиров. - 12 октября в Гатчинской филармонии состоится концерт известного исполнителя романсов, золотого тенора России Евгения Южина. Он привезет в Гатчину необычную программу «От Глинки до Ваенги», в которой будет представлено всё разнообразие такого музыкального жанра, как романс.

В исполнении Евгения Южина прозвучат как самые любимые, так и незаслуженно забытые вокальные жемчужины композиторов разных эпох, песни разных жанров и стилей, объединенные одной страстной силой – любовью. Программу украсит аккомпанемент виртуоза-пианиста, лауреата международных конкурсов, концертмейстера Санкт-Петербургской консерватории Константина Ганшина.

- В новом сезоне мы предложим нашим слушателям еще много новых программ, – отмечает Динар Галияскярович. - С 21 по 23 ноября в Гатчине пройдет традиционный фестиваль органной музыки «Поющие трубы». Участие в нем примут известные органисты со всей России и зарубежных стран. Каждый год мы открываем для любителей музыки новые имена. Так, например, в прошлом году в Гатчине вместе с органистом Денисом Махоньковым выступал артист из Ирана. Они представили необычную программу, сочетавшую в себе западноевропейскую органную классику и иранскую народную музыку. Концерт проходил в гатчинском костеле, собрав полный зал слушателей и вызвав у них невероятные эмоции от сочетания двух музыкальных культур!

Музыка – лекарство для души

- Трудно переоценить значение музыки в нашей жизни, – говорит Динар Байтемиров. - Прослушивание классической музыки, включая джаз, не только развивает музыкальный вкус, но и, что самое ценное, благотворно влияет на развитие мозга и в целом на нашу психику. Мы живем в мире сумасшедшей динамики, и музыка помогает замедлить темп, оказывая терапевтический эффект и внося гармонию в наше внутреннее состояние. Поэтому очень рекомендую абсолютно всем слушателям, вне зависимости от музыкальных предпочтений и возраста, посещать наши филармонические концерты просто для пользы тела и души. Наши концерты очень доступны: мы часто приглашаем известных музыкантов из Петербурга и Москвы, выступления которых там обходятся слушателям в несколько раз дороже. К тому же в Гатчине есть возможность слушать классику в хороших залах. Так, зал детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова считается одним из лучших акустичес-ких залов Ленинградской области. Мы очень ждем всех на концерты Гатчинской филармонии!

В ближайшее воскресенье, 28 сентября, в Гатчинской филармонии, помимо первого концерта детского абонемента, состоится праздничный концерт муниципального оркестра русских народных инструментов, посвященный Дню пожилого человека. Приходите, будет душевно и тепло!

Юлия Лысанюк