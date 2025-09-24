Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 сентября

Многие банки стали оказывать услугу – «Снятие наличных денег по QR-коду». Суть такой услуги проста: в мобильном приложении банка, установленном на телефоне клиента, можно сформировать QR-код, который нужно считать устройством банкомата – то есть клиент даже не дотрагивается до банкомата, а все операции производит в мобильном приложении. Это удобно и безопасно: не нужна пластиковая карта, не нужно дотрагиваться до кнопок и экрана банкомата, то есть мошенники не смогут похитить данные через накладки на банкоматы – так как этот этап исключен.