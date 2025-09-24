Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
25.09.2025 с 09:00 до 16:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино.
25.09.25 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово;
д. Хюттелево;
д. Корпиково;
д. Черново.
25.09.25 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны (частично).
25.09.25 с 09:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
тер. СНТ Яблонька (Кобрино);
тер. СНТ Волна (Кобрино);
тер. СНТ Флора (Кобрино);
тер. СНТ Кобринское (Кобрино).
25.09.25 в период с 10:00 до 17:00 на 2 часа
Пудомягское ТУ:
д. Пудомяги;
д. Вяхтелево ул. Строителей, ул. Березовая.
Фото freepik.com
