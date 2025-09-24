Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.09.2025 с 09:00 до 16:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино.

 

25.09.25 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово;

д. Хюттелево;

д. Корпиково;

д. Черново.

 

25.09.25 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Большие Колпаны (частично).

 

25.09.25 с 09:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

тер. СНТ Яблонька (Кобрино);

тер. СНТ Волна (Кобрино);

тер. СНТ Флора (Кобрино);

тер. СНТ Кобринское (Кобрино).

 

25.09.25 в период с 10:00 до 17:00 на 2 часа

Пудомягское ТУ:

д. Пудомяги;

д. Вяхтелево ул. Строителей, ул. Березовая.

 

Фото freepik.com