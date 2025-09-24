Начало осени – лучшее время, чтобы сделать прививку от гриппа

"Прививочная кампания в Ленобласти традиционно начинается с первых чисел сентября, чтобы до наступления пика заболеваемости, а это обычно декабрь-февраль, мы успели обеспечить максимальную защиту жителям нашего региона. При 60% охвата населения формируется популяционный иммунитет, позволяющий значительно сократить распространение гриппа среди населения. Поставить прививку можно в поликлиниках, ФАПах, амбулаториях, в мобильных пунктах вакцинации в каждом районе Ленобласти", - пояснил Александр Жарков, глава Комитета по Здравоохранению ЛО.

Напоминаем, что прививка против гриппа – единственный эффективный способ предупредить тяжёлое течение этой опасной инфекции и сводит риск летального исхода к нулю.

Для детей применяются вакцины Совигрипп, Ультрикс квадри, для взрослых – Совигрипп и Флю-М. Особенно важно пойти иммунизацию лицам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, беременным женщинам и детям.

Позаботьтесь о своём здоровье и о здоровье близких!

График работы прививочных пунктов: https://zdrav.lenobl.ru/ru/news/77282/