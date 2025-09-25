Фестиваль боевых искусств «Работайте, братья»

Спортивное мероприятие посвятили памяти военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и бойцов добровольческих формирований, погибших при исполнении служебного долга. В программу фестиваля боевых искусств были включены спортивные турниры по нескольким дисциплинам, мастер-классы по самообороне, показательные выступления ветеранов СВО, а также была предусмотрена концертная часть.

Президент Федерации прикладного рукопашного боя Ленинградской области, мастер спорта подполковник запаса Дмитрий Белов рассказал, что названием фестиваля выбраны слова Магомеда Нурбагандова, посмертно удостоенного звания Героя России, ставшие неофициальным девизом сотрудников силовых ведомств.

В фестивале приняли участие воспитанники Гатчинской школы борьбы. Они выступили на турнире по вольной борьбе в память старшего лейтенанта полиции Рената Клажокова, сотрудника ОМОН по Кабардино-Балкарии, погибшего в 2022 году при защите жителей Донбасса. Тимофей Вершинин смог завоевать первое место. Шахвалед Шахваледов, Мухаммад Шоев и Андрей Алексеев вернулись с серебряными медалями.