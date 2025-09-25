Гатчинский дворец эпохи Александра III

Постоянной же резиденцией он стал вскоре после гибели императора Александра II. Новый император Александр III именно сюда перевез свою семью. И здесь – в тиши озер с зеркальной поверхностью и зелени парков – вырос вместе с братьями и сестрами его младший сын – великий князь Михаил, де-юре последний император России.

Наталия Чернышова-Мельник, автор книги «Последний император: Жизнь и любовь Михаила Романова» и автор ТГ-канала «Кофе с литератором», рассказывает о жизни Гатчинского дворца через призму воспоминаний его обитателей конца XIX века.

Жизнь в Гатчине оказалась полезной как для казны, так и для царской семьи. Здесь не нужно было тратить огромные средства, как в столице, на различные балы, приемы и увеселения. К слову, именно при императоре Александре III (в 1880-х годах) во дворец провели электричество и телефон, заменили водопровод и канализацию.

Сам император в быту был человеком скромным, очень много работал. К скромности и бережливости он приучал вместе с женой, императрицей Марией Федоровной, и своих детей. Несмотря на то что в Большом Гатчинском дворце насчитывалось шестьсот комнат и залов, в которых хранились бесценные предметы искусства, царская семья занимала весьма скромные помещения с невысокими потолками, расположенные в Арсенальном каре. Дети спали на походных кроватях – с волосяными матрасами и небольшими подушками. В комнатах стояла скромная мебель: венские стулья, обычные столы и этажерки. Лишь иконы были украшены драгоценными камнями. Но, несмотря на такой аскетический для императорской семьи быт, детские годы, проведенные в Гатчине, остались в памяти великого князя как «золотой век».

У младших Романовых было безоблачное, счастливое детство: любимые игрушки, преданные слуги, выписанные из Европы бонны и гувернеры и, самое главное, тепло родительской любви. Князь Давид Чавчавадзе так описывает в своей книге «Великие князья» ранние годы Михаила Романова: «Он любил совершать длительные прогулки со своим отцом, который учил его разжигать костер и выслеживать зверя по следам. Они, бывало, забирались в дикий парк с фонариком, лопатами, прихватив с собой несколько яблок, и там разводили костер, пекли яблоки, возвращаясь домой уже затемно…». Александр учил сына определять породы деревьев, грести, когда они катались на лодке по озеру. Ему очень хотелось, чтобы сын научился читать книгу природы так же легко и свободно, как это умел он сам. Те прогулки были впоследствии для Михаила одними из самых дорогих воспоминаний…

Михаил больше всех дружил с младшей сестрой – великой княжной Ольгой, которая была младше его на четыре года. Очень любили вместе играть. На склоне лет великая княгиня Ольга Александровна с теплотой вспоминала, как в детстве играла с братом в Гатчинском дворце: «Как нам было весело! Китайская галерея была идеальным местом для игры в прятки. Мы частенько прятались за какую-нибудь китайскую вазу. Их было там так много, некоторые из них были вдвое больше нас. Думаю, цена их была огромна, но не помню случая, чтобы кто-нибудь из нас хотя бы что-нибудь сломал».

Они оба подружились со многими солдатами, охранявшими семью. Позже Ольга вспоминала: «До чего же нам было весело, когда мы с Михаилом убегали к ним в казармы и слушали их песни… Солдаты играли с нами в разные игры, подбрасывали нас в воздух. Хотя это были простые крестьяне, они никогда не позволяли себе никаких грубостей. Я чувствовала себя в безопасности, находясь в их обществе».

Для маленьких Миши и Ольги самым радостным днем было воскресенье: им разрешали пригласить в гости детей из нескольких знатных семей. И те приезжали в Гатчину на поезде из столицы, чтобы поиграть с маленькими Романовыми. В дальней части дворца для ватаги ребятишек были отведены специальные апартаменты. Там они отводили душу: играли в прятки, дурачились, а когда была хорошая погода – лазили в саду по деревьям. Заставляли, бывало, поволноваться охранников. Но полную свободу им предоставляли только в царской резиденции. За ее пределами – Михаил и Ольга это прекрасно понимали – их ждет совершенно другая жизнь.

В один из таких «приемных» дней сынишка графа Шереметева раздобыл где-то медвежью шкуру – с головой, лапами, когтями. Нацепив ее на себя, он стал ползать на четвереньках по коридорам дворца, имитируя при этом рычание медведя. Один из старых слуг неожиданно наткнулся на этого страшного «зверя». Бедняга не на шутку перепугался, вскарабкался на один из длинных столов, стоявших в ряд вдоль коридора, и бросился бежать с криком: «Господь Всемогущий, во дворце медведь! Помогите!». Дети не на шутку перепугались, особенно Михаил и Ольга. Они знали: если строгая мать-императрица узнает об этой проделке, им несдобровать.

Побаивались они именно мать, а не отца. Он мог наказать за шалость, но потом обычно громко хохотал. Так было, и когда Михаил с Ольгой забрались на крышу дворца, чтобы полюбоваться огромным парком, освещенным лунным светом. Мать же, узнав о подобных проказах, даже не улыбалась. К счастью для детей, она обычно была так занята, что редко узнавала об их проделках.

Детство для Михаила закончилось со смертью отца, который умер в Крыму, в Ливадии. Великому князю не было тогда и шестнадцати лет. Михаил и Ольга вернулись вместе с убитой горем матерью в Аничков дворец. В Гатчину они теперь приезжали лишь на несколько недель в год, летом. Но всю жизнь Михаил Александрович считал именно ее своим домом.

После Февральской революции 1917 года и отречения императора от престола Гатчинский дворец перестал принадлежать царской семье. Здание сделали национальным музеем и нередко называли «пригородным Эрмитажем». Во время Великой Отечественной войны дворец сильно пострадал. В 1950-х годах во дворце располагалось Военно-морское училище Министерства обороны СССР, а затем – ВНИИ «Электронстандарт». Лишь в 1970-е годы был восстановлен статус дворца как памятника архитектуры. В 2021 году во дворе здания торжественно открыли памятник императору Александру III, его давнему владельцу. Сегодня Большой дворец – один из неофициальных символов Гатчины.

Фото Ольги Фирсовой