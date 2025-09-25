Поиск на сайте
В Приоратском парке скоро появятся входные ворота

В Приоратском парке приступили к воссозданию исторических входных ворот вблизи Банного переулка.

В настоящий момент ведутся подготовительные работы для установки конструкций входной зоны.

В связи с этим обращаем внимание, что вход в Приоратский парк со стороны проспекта 25 Октября будет ограничен до окончания работ.