В Приоратском парке скоро появятся входные ворота
В Приоратском парке приступили к воссозданию исторических входных ворот вблизи Банного переулка.
Рубрики: Культура
В настоящий момент ведутся подготовительные работы для установки конструкций входной зоны.
В связи с этим обращаем внимание, что вход в Приоратский парк со стороны проспекта 25 Октября будет ограничен до окончания работ.
