Услуги Росреестра для новых территорий РФ - в МФЦ Ленобласти
С 25 сентября 2025 года многофункциональные центры «Мои Документы» Ленинградской области организовали прием заявлений на предоставление услуг Росреестра в отношении объектов недвижимости, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Данная услуга стала доступна в четырех пилотных филиалах МФЦ: «Кировский», «Мурино», «Ломоносовский» и «Гатчинский».
Для объектов недвижимости в новых субъектах РФ установлен особый порядок оформления. Увеличенные сроки оказания услуг: государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав составляют 20 рабочих дней каждый, а проведение единой процедуры — 30 рабочих дней. Правоустанавливающие документы, полученные до принятия новых регионов в состав Российской Федерации могут быть представлены на украинском языке, нотариальный перевод на русский язык не требуется. Ранее возникшими правами на объекты недвижимости признаются права, зарегистрированные в соответствии с законодательством, действовавшим на соответствующих территориях на момент их возникновения, до 5 октября 2022 года.