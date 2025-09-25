Услуги Росреестра для новых территорий РФ - в МФЦ Ленобласти

Данная услуга стала доступна в четырех пилотных филиалах МФЦ: «Кировский», «Мурино», «Ломоносовский» и «Гатчинский».

Для объектов недвижимости в новых субъектах РФ установлен особый порядок оформления. Увеличенные сроки оказания услуг: государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав составляют 20 рабочих дней каждый, а проведение единой процедуры — 30 рабочих дней. Правоустанавливающие документы, полученные до принятия новых регионов в состав Российской Федерации могут быть представлены на украинском языке, нотариальный перевод на русский язык не требуется. Ранее возникшими правами на объекты недвижимости признаются права, зарегистрированные в соответствии с законодательством, действовавшим на соответствующих территориях на момент их возникновения, до 5 октября 2022 года.