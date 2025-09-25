Ленинградцы могут присоединиться к ИТ-форуму «Цифровые решения»

Мероприятие состоится с 12 по 15 ноября в Москве в Национальном центре «Россия».

Кроме того, в ходе форума пройдет выставка лучших российских ИТ-решений. Их представят на 8 тематических зонах:

— «Связь и телеком»;

— «Государственные услуги»;

— «Софт»;

— «Искусственный интеллект»;

— «Платформы и сервисы»;

— «Кибербезопасность»;

— «Российское „железо“»;

— «Кадры и обучение».

Форум покажет достижения и значимые результаты ИТ-отрасли за прошедший год.

В программе — более 90 сессий с участием более 600 спикеров. Ознакомиться подробнее можно на официальном сайте — https://clck.ru/3PMgjP.