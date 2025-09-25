Ленинградцы могут присоединиться к ИТ-форуму «Цифровые решения»
Форум запускается при поддержке правительства России и станет ежегодным. Он объединит ведущих представителей российского ИТ-бизнеса и государственных органов для развития диалога по всем направлениям цифровой трансформации.
Рубрики: Общество
Мероприятие состоится с 12 по 15 ноября в Москве в Национальном центре «Россия».
Кроме того, в ходе форума пройдет выставка лучших российских ИТ-решений. Их представят на 8 тематических зонах:
— «Связь и телеком»;
— «Государственные услуги»;
— «Софт»;
— «Искусственный интеллект»;
— «Платформы и сервисы»;
— «Кибербезопасность»;
— «Российское „железо“»;
— «Кадры и обучение».
Форум покажет достижения и значимые результаты ИТ-отрасли за прошедший год.
В программе — более 90 сессий с участием более 600 спикеров. Ознакомиться подробнее можно на официальном сайте — https://clck.ru/3PMgjP.
