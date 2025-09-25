С января ежемесячный спрос на ипотеку в Северо-Западном регионе вырос в четыре раза

Сумма всех выданных Сбером за август ипотечных займов составила почти 29 млрд рублей – это максимальный показатель в 2025 году. Общий объем финансирования за первые восемь месяцев – более 161 миллиарда рублей.

Больше остальных на Северо-Западе кредитовались петербуржцы — 90 млрд рублей. На втором месте — жители Ленинградской области (20,2 млрд), на третьем — архангелогородцы (13 млрд).

Три четверти объёма Сбер выдал по программам с господдержкой – 123,5 млрд рублей. Семейная ипотека продолжает оставаться наиболее востребованной среди них (100 млрд рублей).

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Человеку нужен дом, а не просто кредит, и мы это хорошо понимаем, поэтому всегда стремимся сделать путь к мечте максимально простым и комфортным. Для этого у нас есть целый набор различных сервисов и опций. Мы внимательно следим за действиями регулятора и сразу реагируем: если ключевая ставка понижается, то и наши условия улучшаются. Так произошло и в этом месяце, когда Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам на 1-2% после решения ЦБ».

Информация об ипотечных программах размещена на сайте банка.

Фото freepik.cоm