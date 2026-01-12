Созависимость? Ищите баланс!

Заведующая наркологическим кабинетом Гатчинской КМБ, психиатр-нарколог Елена Колиш рассказала о созависимости близких и о том, почему важно найти баланс между помощью и самозащитой.

- Материнская любовь – это, пожалуй, самая могучая сила в мире. Но, когда речь идет о сыновнем алкоголизме, эта любовь может превратиться в созависимость – пагубное состояние, при котором помощь превращается в жертвование собственным здоровьем и психологическим благополучием. Все матери мечтают о счастливом и успешном будущем для своих детей, и, когда вместо этого ребенок становится алкоголиком, мать испытывает стресс, разочарование и страх за его судьбу. Многие начинают винить себя и бросаются спасать чадо с удвоенной силой.

- Как понять, что любовь и забота превратились в созависимость?

- Стираются границы между собственной жизнью и жизнью другого человека. Созависимость начинается с самых добрых намерений: помочь, поддержать, выручить. Мать принимается жертвовать собственным временем, финансами и даже здоровьем, чтобы спасти сына или дочь, и в этом процессе она теряет себя, забывает о своих нуждах.

Материнская любовь создает деструктивный замкнутый круг: чем больше мать помогает, тем более алкоголику комфортно в своей зависимости. Такой цикл создает иллюзию контроля и безопасности. Мать чувствует, что она играет важную роль в жизни своего ребенка: «Он без меня пропадет!». Алкоголик, естественно, этим пользуется: постоянная страховка со стороны мамы придает ему уверенности – и освобождает от ответственности. И чем больше мать помогает, тем сильнее алкоголик зависит от этой поддержки, полагаясь на материнскую готовность всегда прийти на помощь. Вместо того чтобы подталкивать алкоголика к изменениям, созависимая мать часто становится невольной его соучастницей, подпитывая эту зависимость.

В итоге мать страдает от бессилия и безнадежности, пытаясь спасти сына и не осознавая, что ее помощь дает обратный эффект. Алкоголик, в свою очередь, не имеет мотивации к изменениям, так как он всегда может положиться на материнскую поддержку.

- Как бороться с созависимостью?

- Важно понимать, что созависимость не является проявлением настоящей любви. Это, скорее, попытка контролировать ситуацию, что в итоге приносит страдания всем. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, необходимо осознать вред созависимости и установить границы.

Мать должна научиться отделять свои потребности от потребностей алкоголика и находить баланс между заботой о сыне или дочке и заботой о себе. Только тогда можно начать оказывать настоящую поддержку и помощь алкоголику.

- Стоит ли выслушивать нетрезвые излияния алкоголика?

- Выслушивание, конечно, важный аспект поддержки, однако без должной квалификации это может привести к ряду негативных последствий. Алкоголик очень любит перекладывать вину на окружающих. Слушая его, вы рискуете стать объектом манипуляций, подтверждая его убеждение в том, что в его бедах виноват кто угодно, только не он сам.

Кроме того, «благодарному слушателю» грозит эмоциональное выгорание и психологическое истощение: нескончаемый поток негативных эмоций, который алкоголик изливает на собеседника, может сильно пошатнуть ваше собственное психоэмоциональное равновесие. Притом что это всегда игра в одни ворота: алкоголик разглагольствует и жалуется, а вы слушаете и слушаете, забывая о собственных делах и не получая никакой эмоциональной отдачи.

А главное, даже превратившись в слух, вы не решите самой проблемы – не избавите человека от алкогольной зависимости. Без профессиональной помощи и подхода к лечению это бесполезно. Вместо того, чтобы бесконечно слушать алкоголика, нужно обратиться за квалифицированной помощью. Врачи психиатры-наркологи обладают знаниями и опытом для оказания поддержки как самому зависимому, так и его близким. Они помогут разработать план действий и предоставят необходимую информацию о ме-тодах лечения и реабилитации.

- Елена Николаевна, что бы вы посоветовали близким – как не стать созависимыми?

- Прежде всего надо позаботиться о себе. Это не эгоизм, а проявление здравого смысла. Только сохраняя собственное физическое здоровье и психологическое равновесие, вы сможете поддержать близкого на пути к выздоровлению.

Установите границы, определив, что вы готовы делать, а что нет, и придерживайтесь этих правил, чтобы избежать эмоционального и психологического переутомления. Ищите поддержку – общайтесь с людьми, которые понимают ваше положение. Это могут быть друзья, родственники, профессиональные консультанты или группы поддержки. Если в доме алкоголик, естественно, следует избегать мероприятий, связанных с выпивкой, чтобы не вызывать дополнительного раздражения и эмоционального напряжения.

Главное, не стесняйтесь обращаться к врачам: без профессионалов решить проблему алкоголизма сложно. Хотелось бы обратить внимание родных и близких наших бойцов, возвращающихся из зоны специальной военной операции: в данном случае злоупотребление алкоголем может стать осложнением ПТСР – посттравматического стрессового расстройства, которое формируется у большинства демобилизованных. Важно, чтобы близкие, особенно матери, переживая за сыновей, не закрывали глаза на возникающие проблемы с алкоголем и своевременно обращались за медицинской помощью. Участникам СВО рекомендована психологическая реабилитация в специальных центрах, чтобы избежать осложнений ПТСР, и с точки зрения врачей-наркологов такая реабилитация целесообразна.

Андрей Соколов