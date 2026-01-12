Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
13.01.2026 с 10:00 до 18:00 2 раза на 30 минут
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы,
д. Алапурская.
13.01.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Петрово,
д. Мута-Кюля,
д. Ахмузи.
13.01.2026 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино,
д. Крокшево,
д. Тепловка.
13.01.2026 с 11:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
д. Кобрино,
д. Покровка,
д. Мельница,
п. Прибытково.
13.01.2026 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково.
13.01.2026 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Новое Хинколово.
13.01.2026 с 09:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
д. Истинка.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.