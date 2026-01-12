Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.01.2026 с 10:00 до 18:00 2 раза на 30 минут

Пудостьское ТУ:

          д. Скворицы,

         д. Алапурская.

 

13.01.2026 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

          д. Петрово,

          д. Мута-Кюля,

          д. Ахмузи.

        

13.01.2026 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино,

д. Крокшево,

д. Тепловка.

 

13.01.2026 с 11:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

д. Кобрино,

д. Покровка,

д. Мельница,

п. Прибытково.

 

13.01.2026 с 09:00 до 17:00

Елизаветинское ТУ: 

д. Шпаньково. 

 

13.01.2026 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Новое Хинколово.

 

13.01.2026 с 09:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

д. Истинка.