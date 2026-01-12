Обращения Александра Дрозденко в Правительство помогли сохранить льготы для ленинградских предпринимателей

«Мои обращения в Правительство России и Госсовет позволили сохранить все имеющиеся льготы для ленинградских предпринимателей — все утвержденные Ленобластью виды деятельности для пониженных ставок налогообложения учтены в итоговом документе, подписанном Михаилом Мишустиным.

Итог: для 18 видов предпринимательской деятельности от производства тканей до игрушек и керамики в области сохранится налоговая ставка 1%.

Еще 20 видов предпринимательской деятельности от выращивания овощей до производства сыра и санаторно-курортных услуг сохраняют возможность использовать в регионе налоговую ставку 3%.

Кроме того, по новому региональному закону с 2026 года налоговой ставкой в 2% смогут воспользоваться все, кто работает в сфере креативных индустрий и состоит в соответствующем реестре комитета по малому и среднему бизнесу», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.