Обращения Александра Дрозденко в Правительство помогли сохранить льготы для ленинградских предпринимателей
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о положительном итоге обращений в Правительство России и Госсовет — все утвержденные Ленобластью виды деятельности для пониженных ставок налогообложения учтены в итоговом документе, подписанном председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Мои обращения в Правительство России и Госсовет позволили сохранить все имеющиеся льготы для ленинградских предпринимателей — все утвержденные Ленобластью виды деятельности для пониженных ставок налогообложения учтены в итоговом документе, подписанном Михаилом Мишустиным.
Итог: для 18 видов предпринимательской деятельности от производства тканей до игрушек и керамики в области сохранится налоговая ставка 1%.
Еще 20 видов предпринимательской деятельности от выращивания овощей до производства сыра и санаторно-курортных услуг сохраняют возможность использовать в регионе налоговую ставку 3%.
Кроме того, по новому региональному закону с 2026 года налоговой ставкой в 2% смогут воспользоваться все, кто работает в сфере креативных индустрий и состоит в соответствующем реестре комитета по малому и среднему бизнесу», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.