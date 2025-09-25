Вся правда о «Диалоге», или 5 секретов от наших профессионалов

Елена Тааме, руководитель школы «Диалог», главный методист по английскому языку

С вами руководитель многопрофильного семейного центра для взрослых и детей «Диалог» Елена Тааме. Мой главный секрет – как выучить английский язык навсегда!

Я открыла школу в 2003 году, и с этого времени у нас выпустились больше десяти тысяч студентов – больших и маленьких. Это говорит о том, что нам доверяют. Как правило, мы берем совсем малышей, а выпускаем совсем взрослых ребят!

И нам доверяют не только в Гатчине. Наш центр и наши разработки в области инноваций в английском стали известны по всей стране от Калининграда до Новосибирска.

Мы учим детей с применением знаний о работе мозга: соединяем левое и правое полушария. Использование жестов, или кинестетики – наша особая любовь: они помогают как буквально потрогать грамматику, так и с легкостью строить связные и сложные высказывания.

Также мы знаем секрет, как запомнить любую информацию навсегда. И учим наших студентов именно с использованием этих знаний. В результате – плюсы для детей и родителей: английский в школе под контролем, и никакого стресса.

А если говорить про амбициозных родителей, которые доверяют нам своих деток рано, то такие ребята попадают в специализированные английские классы, успешно пишут олимпиады и поступают в престижные вузы. Ведь успех – это не случайное везение, а целенаправленный труд.

В этом году мы стали центром подготовки к международным экзаменам Wiseman Skills, и теперь уровень знаний, который мы даем, будет подтверждаться независимыми экспертами.

При этом учиться у нас очень весело! И это не только сами занятия. В нашем центре постоянно проводятся внеклассные мероприятия, а с этого года мы ввели дополнительную систему мотивации – это платформа ТВОЯ ШКОЛА, где дети зарабатывают стикеры, баллы и монеты, и учеба превращается в увлекательный квест.

Если вы еще не с нами – обязательно присоединяйтесь к нашей дружной диалоговской семье!

Ольга Трухина, педагог курса «Новая глава» для студентов старше 65 лет

Почему такое название – «Новая глава»? Потому что на наших занятиях происходят две важные вещи.

Во-первых, я активизирую ваш мозг. Ведь чтобы быть активным и ничего не забывать, мозг должен делать сложную работу! И мы с вами будем заниматься этой сложной работой через английский язык и межполушарную нейрогимнастику.

Во-вторых, на занятиях мы возвращаемся в те времена, когда вы были молодыми и беззаботными! Мы поем песни СССР, носим пионерские галстуки, отмечаем

праздники, играем на гитаре.

Мы очень хотим, чтобы вам было интересно и весело. Потому что мы не болеем, когда нам интересно жить.

Как говорят студенты, которые у нас учатся: самое сложное – это встать с дивана и пойти в неизвестность. А я сделаю всё для того, чтобы мои занятия стали новой главой в вашей жизни, которая заиграет радостными красками с теплыми встречами и увлекательными новыми задачами.

Екатерина Терентьева, главный методист курса по углубленной подготовке к школе

Я работаю в «Диалоге» уже больше 20 лет. За это время я выпустила много успешных мальчишек и девчонок, а теперь учу их младших братиков и сестренок. Мой главный секрет – учу мыслить и говорить как лидер, а также искать информацию и пользоваться ею.

Моя задача – подготовить ребенка так, чтобы обучение в школе было легким и не вызывало тревоги ни у детей, ни у родителей. Наши дети без проблем поступают в лицейские классы и затем успешно учатся в ситуации успеха, когда ребенку не страшно проявляться.

Чем же мы отличаемся от других центров? Самое главное, мы знаем и решаем проблемы детей и родителей, которые актуальны на сегодняшний день.

Самое сложное, с чем мне приходится сталкиваться, – это отсутствие мотивации, а также скудный словарный запас и неразвитое умение мыслить и говорить структурно. Это происходит из-за перенасыщения информацией и провоцирует клиповое мышление

Поэтому я не просто учу механически читать, а развиваю критическое мышление, умение дать свою оценку. А это значит, что ребенок учится стройно мыслить и, соответственно, грамотно говорить. И такой ребенок будет всегда иметь конкурентное преимущество.

Я не просто даю азы по математике и логике, а развиваю нестандартное мышление и внимание, тренирую память. А значит, выпускаю в большую жизнь лидера.

Помимо стандартных групп в этом году я набираю две небольшие группы деток с нейроособенностями. Для гиперактивных деток предусмотрена та же программа, но с включением блока по саморегуляции и расслаблению. Для детей с ЗПРР – облегченная программа, и материал будет в легкой, доступной форме и в полностью поддерживающей и мотивирующей среде.

Мария Кокарева, педагог-психолог в группах психологического роста для детей и подростков от 9 лет

Я педагог-психолог курса «PRO-личность». Мой секрет – как помочь ребенку найти уверенность в себе и внутренний стержень.

Мы спокойны, когда у ребенка всё хорошо. Но этому ХОРОШО на самом деле нужно учиться. Счастливая жизнь и привычки счастливого человека не возникают сами по себе. Их нужно формировать и тренировать.

Именно этим – воспитанием счастливого и уверенного в себе человека – я и буду заниматься с детьми на протяжении всего учебного года. С моей точки зрения, как раз эти знания – самые важные. Они важнее и первичнее всего остального – будь то английский, робототехника или танцы.

Я помогу вашему ребенку разобраться в себе, научу строить отношения и решать конфликты. С более старшими ребятами мы также посмотрим в будущее и разберемся, чего они хотят на самом деле.

На занятиях я всегда создаю поддерживающую и дружелюбную атмосферу: у нас принято говорить о том, что волнует, и всегда ценится искренность. Ваш ребенок станет более уверенным, спокойным и счастливым.

Ольга Шумилова, Анастасия Федорова, Анна Стаценко, педагоги реджио-класса

Наш главный секрет – как воспитать уверенную в себе личность и привить любовь к новым знаниям.

Вот уже седьмой год родители выбирают именно наш центр для своих малышей. Чем же они объясняют свой выбор?

Главная причина – потому что мы уважаем индивидуальность ребенка и с ранних лет растим сильную и уверенную в себе личность. Наши ключевые слова в работе – внутренняя свобода и самостоятельность. Кем бы потом ни вырос ребенок, это базовое чувство безопасности и уверенности в себе он сохранит на всю жизнь.

Также для родителей важно, что мы верим в возможности каждого ребенка и даем ему ресурсы для бережного развития. У наших мамочек есть уверенность, что с нами у ребенка всё будет хорошо.

Реджио – это уникальный способ обучения через проекты, музыку, пение, игры, движения и речь. Мы наблюдаем за вашим ребенком, оцениваем его индивидуальный темп и интересы, поощряем его естественное любопытство и начинания. И даем нашим родителям обратную связь и рекомендации для дома.

Особое внимание мы уделяем таким социально значимым навыкам, как умение работать в команде, эмпатия и ответственность за свой выбор.

И, конечно, реджио – это про красоту, чистоту и эстетику. Мы обеспечиваем безопасную и хорошо организованную образовательную среду, в которой ребенку уютно и хорошо. А значит, хорошо и нам. Ждем вас и ваших деток в нашем центре!

Подробную информацию о каждом курсе смотрите на нашем сайте: www.dialog-lc.ru. Там же есть форма записи на занятия. Добро пожаловать в нашу дружную семью!