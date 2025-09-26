«Лепта» вернулась!

Контейнеры для сбора вещей расставлены по всему городу. Сдавать туда можно одежду и обувь любых размеров независимо от сезонности, сумки, головные уборы и другие аксессуары, игрушки, книги, детский спортинвентарь, настольные игры, постельное бельё, шторы, скатерти и другой текстиль для дома. Все вещи должны быть чистыми, сортировать не обязательно – достаточно сложить в пакет.

Изношенные вещи поступают на переработку, но для переработки принимаются только натуральные ткани с содержанием хлопка не менее 60% и размером не менее 40х40 см.

Адреса контейнеров «Лепты» у автобусных остановок в Гатчине:

- улица Рощинская, 4;

- улица Академика Константинова, 2;

- улица Хохлова, 2;

- улица Урицкого, 2

- бульвар Авиаторов, 3;

- улица Генерала Кныша, 2, 14;

- улица Слепнева, 16, 9 – у двух остановок с каждой стороны дороги;

- улица Диагональная, 9;

- улица Авиатриссы Зверевой, 14;

- улица Новосёлов, 5;

- улица Слепнёва, 8.

Контейнеры для сбора вещей продолжают устанавливаться, в планах – центр города. «Лепта» обслуживает свои контейнеры раз в два-три дня, но в случае более быстрого заполнения машина выезжает вне графика. Если вы заметили где-то переполненный контейнер, можно сообщить об этом по телефону: 8-812-241-70-20.

Благотворительные магазины «секонд-хенд» «Лепты» работают по трем адресам в Петербурге: на Московском пр., 109, корпус 3, на Удельном пр., 17 и в Колпино.Средства, вырученные от продажи представленных в «Лепте» товаров, идут на важные благотворительные проекты. Каждую пятницу в магазинах «Лепта» раздают вещи бесплатно – по социальным картам. Право на социальную карту имеют пенсионеры, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи и беженцы с Украины, зарегистрированные в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Теперь и гатчинцы могут с легкостью внести свою лепту в доброе дело.

