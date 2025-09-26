Технология будущего или угроза для цифровой безопасности: участникам СВО напомнили, как распознать дипфейки

Мероприятие организовано при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области. К семинару по ВКС также подключились заместитель председателя фонда по цифровизации Николай Третьяков, представители филиалов фонда из Новгородской области.

«Киберпреступники применяют все более изощренные ловушки, в которые могут попасть даже опытные пользователи. Потому важно критически относится к любым сообщениям в мессенджерах, перепроверять информацию, даже если она пришла от знакомых, не делиться контентом, в происхождении которого не уверены», – подчеркнул Александр Клечиков.

Какие признаки помогут распознать дипфейки:

- неестественная мимика или движения: эмоции слишком преувеличены или, наоборот, не проявляются там, где должны, застывший и неживой взгляд;

- голос кажется роботизированным, фразы произносятся монотонно или неестественно быстро;

- движения губ не совпадают с речью;

- небольшие разрывы, шумы или резкие изменения освещения.

Что делать, если ваше изображение использовали для дипфейка:

- напишите жалобу администрации сайта, опубликовавшего дипфейк, что фальшивка нарушает права на ваше изображение, право на защиту чести, достоинства и деловой репутации, права на ваши персональные данные

- если дипфейк можно найти по вашему имени или фамилии, напишите в соответствующий поисковик: у граждан России есть право требовать удаления из поисковой выдачи ссылок на страницы, информация на которых распространяется с нарушением законодательства РФ или является недостоверной

- направьте жалобу в Роскомнадзор (https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/): к жалобе приложите все ссылки, скриншоты и доказательства того, что для дипфейка использовано именно ваше изображение

О кибербезопасности в нашей стране заботится нацпроект "Экономика данных".