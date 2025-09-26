Завод «Приматек» ждут в Узбекистане

22 сентября Гатчину посетила делегация из Узбекистана во главе с заместителем хокима (губернатора) Ферганской области Нуриддином Мамажоновым. В Гатчине гостей прежде всего интересовала научно-производственная компания «Приматек» – лидер по производству лакокрасочных материалов промышленного назначения.

Бережливое производство

Директор ООО НПК «Приматек» Дмитрий Дронь провел экскурсию для узбекской делегации, продемонстрировав цеха по производству порошковых и наливных красок, склады готовой продукции.

Компания «Приматек» лидирует в стране по производству порошковых красок, занимая четверть российского рынка в данном сегменте. Производством жидких лакокрасочных материалов завод занимается относительно недавно – лет десять и производит только сложные продукты, такие как тяжелые антикоррозионные, огнезащитные материалы, краски для судостроения, машиностроения, железнодорожной отрасли, наливные полимерные полы и прочее.

Технология применения продукции «Приматека» довольно сложная, и на заводе уже больше десяти лет существует учебный центр, где каждый месяц проходят семинары для клиентов и партнеров.

Организация рабочего процесса, система складирования на заводе заслуживают характеристики «смарт». В частности, Дмитрий Васильевич рассказал об успешной реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в который НПК «Приматек» вступила в 2020 году, и до 2024 года на предприятии проходили преобразования для создания условий роста производительности и формирования культуры непрерывных улучшений.

В результате склады предприятия работают по системе 5С: «сортируйте, соблюдайте порядок, содержите в чистоте, стандартизируйте, совершенствуйте». Это инструмент бережливого производства, метод организации рабочего пространства для повышения производительности труда и эффективности производственного процесса за счет рационализации. Система сокращает время на поиск и перемещение нужных вещей, ускоряет и упрощает работу. В результате, как подчеркнул Дмитрий Дронь, в складском секторе удалось добиться эффекта, когда «никого нет, а всё работает».

Расширение сотрудничества

После экскурсии по предприятию состоялось обсуждение, на котором директор НПК «Приматек» Дмитрий Дронь заверил гостей в готовности к сотрудничеству в любом формате: хоть поставлять продукцию в Узбекистан (у компании развита дилерская программа, есть дилеры в Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане), хоть организовать совместное производство.

Представителей узбекской стороны больше интересует второй вариант: в Ферганской области готовы создать все условия для строительства производства под брендом «Приматек». Как подчеркнул заместитель хокима Ферганской области Нуриддин Мамажонов, в Узбекистане растет экономика, промышленность, вводятся новые объекты, и особое значение придается импортозамещению. На встрече в компании «Приматек» была достигнута устная договоренность о возможной совместной работе.

- Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества между Ленинградской и Ферганской областью, и главная цель нашего визита – усиление кооперации между нашими регионами и изучение новых возможностей, организация совместных проектов, – прокомментировал Нуриддин Мамажонов. - За первые два дня пребывания в Лен-области мы обсудили детали конкретных проектов, например, по созданию новых промышленных линий для водоочистки, для налаживания производства трубопроводов и систем кондиционирования. Компания «Приматек» занимается производством лакокрасочных материалов: мы ознакомились с производственными линиями, с продукцией завода, и я с уверенностью могу сказать, что у нас есть большая заинтересованность в сотрудничестве. Прежде всего это связано с высококачественным товаром, востребованным практически во всех отраслях промышленности. В этой связи мы обсудили возможности налаживания в Ферганской области производства завода «Приматек» для дальнейшего сокращения импорта в Узбекистане.

Как подчеркнул Нуриддин Ёкубжонович, в экономике, промышленности и особенно на рынке высоко котируется не только качество, но и привлекательная цена товара:

- Мы узнали, что качество и цена продукции завода «Приматек» соответствуют не только международным стандартам, но и местным условиям в нашей республике. После посещения завода мы предложили руководству компании создать производство в Ферганской области. У нас есть большой поток импорта из стран Европы, Китая, Турции – почему бы не создать совместное предприятие для импортозамещения? Это и называется кооперацией между регионами.

Узбекская делегация продолжила посещение ленинградских предприятий. Нуриддин Мамажонов отметил, что в Ленобласти очень хорошо развиты водоочистные и канализационные сооружения, использование металлоконструкций, и гости из Ферганы уже заключили предварительные договоренности с несколькими ленинградскими компаниями. Также представителей Узбекистана интересуют поставки сельхозпродукции на российский рынок.

Компания «Приматек» заинтересовалась предложением узбекской делегации:

- Мы всегда ищем возможности для развития и будем серьезным образом обсуждать это с акционерами, – отметил Дмитрий Дронь. - Представители Узбекистана хотят, чтобы мы построили в Ферганской области производство под нашим брендом, так как продукция «Приматек» хорошо себя зарекомендовала на рынке. Большая вероятность, что мы примем положительное решение.

Новые горизонты

НПК «Приматек» расширяется. Только за последние два года на предприятии многое изменилось: вырос парк оборудования, на заводе перестроили весь производственный процесс, не останавливая его. Появились две большие новые линии, что примерно на 30 % увеличило производственные мощности. В прошлом году заработал новый цех наливных красок, был запущен «белый склад» под смолы, два месяца назад открылся новый современный учебный центр и лаборатория. Сейчас на территории завода строится еще один большой склад на 1300 кв. метров под готовую продукцию. Как заметил Дмитрий Дронь, предприятие очень стеснено в площадях именно под готовый продукт, а рынок на сегодняшний день требует больших запасов, чтобы обеспечить скорость отгрузки.

- Дмитрий Васильевич, как повлияли на «Приматек» многочисленные западные санкции?

- Повлиять – повлияли. А что из этого получилось, судите сами. За первый год нам пришлось полностью перестроить сырьевую базу – заменить сырье на 90 %, потому что изначально базовые рецептуры всех красок того уровня, которые мы делаем, были на европейском сырье, и за год мы должны были всё поменять. Это был титанический труд, но мы это сделали и дальше начали получать только плюсы, потому что с азиатским сырьем работать проще.

- Откуда теперь «Приматек» получает сырье?

- Из Китая, Кореи, намного больше поставок стало из Индии: там очень серьезная производственная база пигментов, и часть европейских пигментов мы заменили индийскими.

- А отечественного сырья нет?

- Российская сырьевая база, конечно, тоже развивается, но не теми темпами, как хотелось бы. На все наши призывы и предложения всё-таки начать производить такой вид сырья, как поли-эфирная смола, никакого отклика среди возможных производителей мы не получили. Для них это с финансовой точки зрения невыгодно. Десятки тысяч тонн, которые нам нужны, им неинтересны.

- У вас большая конкуренция на отечественном рынке?

- «Приматек» не монополист – есть компании, занимающиеся схожими видами деятельности: кто-то производит порошковые краски, кто-то жидкие, кто-то производит и то, и другое. Но с точки зрения масштабов производства, качества готовой продукции мы уникальная компания не только для нашего региона, но и, возможно, для всей Российской Федерации.

Есть крупные инфраструктурные проекты, которые только мы смогли потянуть как производители. Например, в этом году более 40 российских аэропортов обновили разметку на взлетно-посадочных полосах нашими материалами. Это и старые аэропорты, и вновь открывающиеся, и те, которые возобновили прием самолетов – например, аэропорт Краснодара, Казани, московские аэропорты (парадоксально, но Пулково в этом списке нет).

Также мы делаем дорожную разметку и на рынке холодных пластиков выступаем на очень высоком уровне, поставляем эту продукцию во многие регионы (но не в Ленинградскую область).

- Ваши краски – только для промышленного применения?

- Да. У нас огромный перечень отраслей, тысячи наименований: алюминиевый профиль, радиаторы, колесные диски, складское оборудование, мебель, бытовая техника – стиральные машины, холодильники, системы ограждений, роллетные системы, спортивный инвентарь – очень большой спектр применения.

Сегодня самый перспективный для нас сегмент – это судостроительные краски, линейка из восьми видов покрытий. Там и ледокольные краски, и антиобрастающие краски, краски для балластных танков. Но, опять же, надо пройти сложнейшую систему сертификации, чтобы продукция была включена в морской и речной регистр. Этот процесс мы начали года полтора-два назад и надеемся, что в следующем году закончим. И, опять же, невозможно работать с судостроением, если у тебя нет всех видов красок, никто не будет покупать какую-то одну. Есть проект, красится судно – должны быть все виды красок.

- У вас много красок, которые имеют уникальные свойства?

- Да. Мы работаем по так называемой модели бизнеса «массовая кастомизация». Практически каждый продукт делается под конкретного потребителя. Мы приходим, смотрим, что красят, как красят, чего хотят достигнуть в результате окрасочных работ, и в итоге делаем продукты, которые максимально подходят для клиента. Иногда это бывают вообще противоположные свойства. Например, у нас есть краски для производителей стеллажного оборудования. И есть два крупнейших в России производителя. Но один выставляет требование, чтобы окрашенные полки не скользили, потому что у них там роботы складывают продукцию и могут поскользнуться. А другой требует, чтобы полки хорошо скользили, чтобы можно было заталкивать коробки, не применяя силу. Абсолютно одна и та же краска для одного и того же продукта, а требования от покупателя разные.

- Как вам удается создавать продукцию с взаимоисключающими свойствами?

- Производство краски – это только на 30 % производство, а 70 % – наука: разработка, сертификация, создание продуктов, которые будут решать нерешаемые на первый взгляд задачи. Например, нужна краска, которая красит при минус двадцати на улице. Сначала кажется, что это невозможно, но потом мы создаем эти продукты, они проходят испытания, сертификацию и начинают использоваться в промышленности…

Екатерина Дзюба