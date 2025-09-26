Минимальная зарплата в Ленобласти в 2026 году вырастет на 15%
Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя итоги обсуждения на заседании областного Правительства проекта бюджета на 2026-28 гг.
«Финансовый блок провёл работу по уточнению и консолидации доходных поступлений. Экономический прогноз на краткосрочный период указывает на некоторое замедление темпов роста. Поэтому для сохранения взятых обязательств в 2026 году идём на увеличение дефицита: чуть более 10% — контролируемый параметр.
Дополнительные бюджетные инвестиции планируем в системе образования. Выполним реновацию 30 школ и 10 детских садов.
Дорожное строительство и ремонты — затраты вырастут до 32,8 млрд рублей. Это направление среди важнейших отмечают жители области.
Планируем дополнительные расходы на обеспечение безопасности.
Проекты инициативного бюджетирования, старост и ТОСов, а также социальные инициативы сохраняют статус защищенных статей расходов.
На поддержку участников СВО и их семей направим 13,3 млрд рублей.
Ленинградская область вошла в тройку лучших регионов России по качеству управления бюджетом. Бюджет передаем на рассмотрение в Законодательное собрание и утверждение в статусе областного закона», — сообщил Александр Дрозденко.
Представлявший проект бюджета первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области Роман Марков обозначил следующие параметры:
- Доходы: 282,4 млрд руб.
- Расходы: 309,9 млрд руб.
- Дефицит: 27,5 млрд руб. (10,5% к доходам).
Одновременно на заседании Правительства был представлен Прогноз развития Ленобласти на 2026-2028 годы.
Основные цели:
- Рост ВРП на 8% к 2028 году (до 2,9 трлн рублей);
- Объём инвестиций в 4,5 трлн рублей за три года;
- Прирост промпроизводства на 1,7–2,6% в год;
- Рост реальных доходов населения более чем на 9%, что станет главным драйвером экономики.