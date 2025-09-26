Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Минимальная зарплата в Ленобласти в 2026 году вырастет на 15%

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя итоги обсуждения на заседании областного Правительства проекта бюджета на 2026-28 гг.

Рубрики:  Экономика

 «Финансовый блок провёл работу по уточнению и консолидации доходных поступлений. Экономический прогноз на краткосрочный период указывает на некоторое замедление темпов роста. Поэтому для сохранения взятых обязательств в 2026 году идём на увеличение дефицита: чуть более 10% — контролируемый параметр.

Дополнительные бюджетные инвестиции планируем в системе образования. Выполним реновацию 30 школ и 10 детских садов.

Дорожное строительство и ремонты — затраты вырастут до 32,8 млрд рублей. Это направление среди важнейших отмечают жители области.

Планируем дополнительные расходы на обеспечение безопасности.

Проекты инициативного бюджетирования, старост и ТОСов, а также социальные инициативы сохраняют статус защищенных статей расходов.

На поддержку участников СВО и их семей направим 13,3 млрд рублей.

Ленинградская область вошла в тройку лучших регионов России по качеству управления бюджетом. Бюджет передаем на рассмотрение в Законодательное собрание и утверждение в статусе областного закона», — сообщил Александр Дрозденко.

Представлявший проект бюджета первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области Роман Марков обозначил следующие параметры:

  • Доходы: 282,4 млрд руб.
  • Расходы: 309,9 млрд руб.
  • Дефицит: 27,5 млрд руб. (10,5% к доходам).

Одновременно на заседании Правительства был представлен Прогноз развития Ленобласти на 2026-2028 годы.

Основные цели:

  • Рост ВРП на 8% к 2028 году (до 2,9 трлн рублей);
  • Объём инвестиций в 4,5 трлн рублей за три года;
  • Прирост промпроизводства на 1,7–2,6% в год;
  • Рост реальных доходов населения более чем на 9%, что станет главным драйвером экономики.