Минимальная зарплата в Ленобласти в 2026 году вырастет на 15%

«Финансовый блок провёл работу по уточнению и консолидации доходных поступлений. Экономический прогноз на краткосрочный период указывает на некоторое замедление темпов роста. Поэтому для сохранения взятых обязательств в 2026 году идём на увеличение дефицита: чуть более 10% — контролируемый параметр.

Дополнительные бюджетные инвестиции планируем в системе образования. Выполним реновацию 30 школ и 10 детских садов.

Дорожное строительство и ремонты — затраты вырастут до 32,8 млрд рублей. Это направление среди важнейших отмечают жители области.

Планируем дополнительные расходы на обеспечение безопасности.

Проекты инициативного бюджетирования, старост и ТОСов, а также социальные инициативы сохраняют статус защищенных статей расходов.

На поддержку участников СВО и их семей направим 13,3 млрд рублей.

Ленинградская область вошла в тройку лучших регионов России по качеству управления бюджетом. Бюджет передаем на рассмотрение в Законодательное собрание и утверждение в статусе областного закона», — сообщил Александр Дрозденко.

Представлявший проект бюджета первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области Роман Марков обозначил следующие параметры:

Доходы: 282,4 млрд руб.

Расходы: 309,9 млрд руб.

Дефицит: 27,5 млрд руб. (10,5% к доходам).

Одновременно на заседании Правительства был представлен Прогноз развития Ленобласти на 2026-2028 годы.

Основные цели: