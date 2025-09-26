Студенты ЛГУ – в память о Ленинградском ополчении

22 сентября студенты 1 курса факультета физической культуры под руководством сотрудников научно-образовательного центра краеведческих исследований побывали в местах боевой славы гатчинской земли и возложили цветы к памятникам защитникам ленинградских рубежей и жертвам фашизма.

Первым пунктом стал обелиск на 3-м километре шоссе Кипень – Куровицы в Новосветском поселении – там, где в 1941 году героически сражались ополченцы-балтийцы, защищая подступы к Ленинграду. Студенты и преподаватели ЛГУ им. Пушкина много лет шефствуют над этим воинским мемориалом, созданным в память о сожженной фашистами деревне Красный Хутор. Предшественники сегодняшних первокурсников регулярно навещали памятный знак-стелу, наводили порядок. В этом году благодаря компании «РКС-Энерго» мемориал был полностью отреставрирован. Сотрудник университета, историк-краевед Татьяна Гавриловна Покровская рассказала новому поколению студентов о бойцах народного ополчения, сражавшихся на Пижменском рубеже Красногвардейского укрепрайона.

Здесь же, под Пижмой, ребята посетили памятник воинам-ополченцам, установленный на месте оборонительного рубежа, где сражались ополченцы Балтийского завода и 267 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона в августе-сентябре 1941-го.

Завершилась поездка посещением в д. Зайцево мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Заведующий научно-образовательным центром краеведческих исследований, доцент кафедры истории России ЛГУ Станислав Степанов рассказал студентам об ужасах немецко-фашистского оккупационного режима, о подвиге мирных жителей в тылу врага и значении открытия мемориала с участием президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко.

День Ленинградского народного ополчения отмечается

23 сентября. Дата была установлена в 2023 году в память о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной

войны. В этот день отдают дань уважения 160 тысячам добровольцев, вступивших в ополчение и участвовавших в тяжелых боях на подступах к городу.

Екатерина Дзюба