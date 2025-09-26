«Граммофон» – на защите Родины

Фабрика десять лет массово выпускала портативные граммофоны, именуемые в нашей стране патефонами. Выпускала бы и дальше, но началась Великая Отечественная война. Фабрика освоила производство минных взрывателей «МП». А в августе 1941 года начался перевод производства из Гатчины в Ленинград, в помещения эвакуировавшегося ЦКБ-22 (завод «Прогресс» в районе Финляндского вокзала).

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга хранятся постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний военных лет. В том числе особая папка о переводе производства минных взрывателей «МП» из г. Красногвардейска (Гатчина) в г. Ленинград:

1. Обязать председателя Обл-промсовета т. Иванова организовать производство минных взрывателей «МП» в помещении эвакуировавшегося ЦКБ-22, перебросив всё необходимое для этого оборудование с фабрики «Граммофон»

(г. Красногвардейск).

2. Переброску оборудования производить с таким расчетом, чтобы сборка «МП» не прекращалась.

3. Срок окончания монтажа всего оборудования установить 10 сентября 1941 г.

4. Перебросить 1000 человек квалифицированной рабочей силы с фабрики «Граммофон» (г. Красногвардейск), а областному управлению милиции обеспечить прописку их в г. Ленинграде.

5. С 25 августа по 10 сентября 1941 года обеспечить набор в

г. Ленинграде и обучение 1000 человек рабочих, необходимых для пуска производства на полную мощность.

До войны на фабрике работало около двух тысяч человек. Как указано в документе, только одна тысяча квалифицированных рабочих была эвакуирована в Ленинград, где им была обеспечена прописка. Другие ушли на фронт, кто-то эвакуировался и трудился, приближая победу, на других предприятиях.

Во время войны многие из тех, кто эвакуировался вместе с фабрикой, были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

После освобождения города фабрика «Граммофон» назад не вернулась. С ноября 1944 года решением Исполкома Леноблсовета на базе помещений бывшей фабрики «Граммофон» в Гатчине разместился Ленинградский мотороремонтный завод «Заря». Завод несколько раз менял название: последнее и самое известное – «Гатчинсельмаш».

«Музыка Победы»

Фабрика работала десять лет, но гатчинские патефоны, которых было выпущено более миллиона, распространились по всему свету.

«После боя сердце просит музыки вдвойне!» – крылатые строки, принадлежащие поэту Василию Лебедеву-Кумачу, стали лейтмотивом экспозиции, посвященной 80-летию Великой Победы. В музее собраны истории о патефонах на войне. Они связаны и с его конструктивными особенностями, и с особой смекалкой русских людей.

Научный сотрудник гатчинского музея рассказала такую историю. Родственник ее зятя – фронтовик, дошел до Берлина. После войны, когда наши бойцы возвращались на родину, каждый вез домой, что мог. Вот он и присмотрел патефон. И каково же было удивление, когда дома выяснилось, что трофейный патефон на самом деле гатчинский, с фабрики «Граммофон».

Поскольку эту историю рассказывал человек уважаемый, мы в нее верим. Может только при передаче из уст в уста она немного изменилась, но суть осталась: сначала немцы увезли гатчинский патефон в Берлин, а потом из Берлина с русским солдатом он вернулся на родину.

Еще об одном неожиданном применении патефона, точнее его деталей, рассказывал историк Сергей Васильев. Во время Великой Отечественной войны одному из заводов поступил срочный заказ изготовить несколько сотен автоматов ППШ. Не хватало ленточной пружины. Тогда один из мастеров вспомнил, как в мирное время ремонтировал патефон и видел внутри пружину, которая очень похожа на ту, что используется в оружии. Но в патефоне большая пружина, а для ППШ достаточно небольшого кусочка. Значит, на несколько автоматов хватит. Нашли патефон, отрезали пружинку – и оружие заработало.

Тогда обратились к местным жителям. Те откликнулись на призыв завода и сдали свои патефоны на пружины для ППШ. Получается, патефон на фронте не только играл, но и успешно воевал.

Патефон на снимках военных лет

В экспозиции музея представлены фотографии самых известных фотокорреспондентов СССР, запечатлевших портативный граммофон в годы войны. На фронте удобный и мобильный патефон использовали в целях пропаганды. В минуты отдыха прекрасные мелодии лечили душу, бодрые марши и веселые песни поднимали настроение.

Гатчинский патефон сфотографировал военный фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей. Он прошел всю войну – от Мурманска до Берлина. С помощью камеры Leica III он вел хронику ожесточенных боев и коротких эпизодов мирной жизни. В экспозиции представлен снимок Евгения Халдея 1941 года из открытых источников – «Бойцы морской пехоты слушают патефон после освобождения острова Хорсен от финских войск». И это именно гатчинский патефон.

Проект «Гатчинский музей грамзаписи – музыка Победы» реализован при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа.

Татьяна Можаева