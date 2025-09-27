«Если не знаете, как поступить, ставьте себя на место пациента»

- Наша организация растет, требуются кадры, и в этом году мы впервые сформировали группу студентов областного медицинского колледжа, филиал которого находится в Гатчине, – рассказывает главный врач медцентра «СМС СтомаМедСервис+» Азамат Рабидинов. – Это наши санитарки, младшие сестры по уходу, медрегистраторы, которые хорошо себя зарекомендовали на этой работе, преданы медицине, мотивированы для обучения на медицинскую сестру. Это заслуживает уважения – будучи не в юном возрасте, уже имея жизненный опыт, семьи, наши сотрудники нашли в себе силы и желание, чтобы воспользоваться возможностью, которую предоставил медцентр «СМС СтомаМедСервис+», поступить в медколледж. Мы надеемся, что они успешно закончат обучение и придут к нам на работу уже в качестве дипломированных специалистов – медицинских сестер. В период обучения они будут подрабатывать в наших отделениях, а также проходить производственную практику

Как рассказал Азамат Аликович, будущих медсестер ждут в стоматологии, в поликлиническом отделении и в стационаре «Родные люди». Но, кроме того, в этом году в «СтомаМедСервис+» уже пришли после окончания медколледжа девять новых специалистов среднего медицинского звена, и восемь из девяти – в стационар сестринского ухода, причем трое из них – медбратья. Вот такая арифметика.

18 сентября в конференцзале стационара чествовали новоиспеченных медсестер, медбратьев и первокурсников медколледжа – целевиков «Стомы». Одних поздравили с поступлением, других – с успешным окончанием колледжа и началом трудовой деятельности в новом статусе.

Главврач Азамат Рабидинов напутствовал молодых медсестер и медбратьев, пожелав им успешной работы и профессионального развития, а главное – понимания своих пациентов:

- Поскольку «Родные люди» – это отделение сестринского ухода, здесь роль медицинской сестры или медбрата гораздо важнее, чем в обычных лечебных организациях. И мы остро заинтересованы в грамотных кадрах, которые разбираются во всех тонкостях своей профессии и готовы оказывать медицинскую помощь людям пожилого возраста. В пансионате сестринского ухода главное – милосердие, и в основе выбора нашей профессии тоже, прежде всего, лежит милосердие. Поэтому если вы не знаете, как поступить, ставьте себя на место пациента – и все станет понятно.

Молодым специалистам предстоит работать в разных отделениях стационара сестринского ухода. Один из выпускников медколледжа – Алексей Дмитриев, потомственный медик – выбрал для себя отделение реабилитации, где проходят восстановление люди после инсульта, травм, ДТП.

- Я с детства хотел идти в медицину, моя мама – медик, и начал я с того, что работал санитаром в приемном отделении Вырицкой больницы, – говорит Алексей Валерьевич. – Понял, что сделал правильный выбор и поступил в медколледж. Теперь я, получив диплом, начал работать медбратом на отделении реабилитации и ни разу не пожалел. Да, учиться было нелегко, но в итоге у меня хорошая работа в дружном коллективе и прекрасные руководители.

Выпускница медколледжа Олеся Мунтян пришла в стационар сестринского ухода шесть лет назад на должность палатной санитарки: полюбила эту организацию и решила здесь остаться. На выбор профессии медсестры повлиял случай из практики:

- Однажды я была вынуждена провести пациенту сердечно-легочную реанимацию, чтобы помочь дежурной медсестре, – рассказывает Олеся Александровна. – Я видела, как это делают коллеги, и провела вполне успешно. И я поняла, что мне нравится эта работа. В итоге я пошла учиться в медколледж. Работать продолжала по выходным, было тяжело, но очень интересно. Летом получила диплом, сразу же принесла его в отдел кадров, прошла аккредитацию и приступила к работе.

- На каком отделении?

- На десятом – там, где тяжелые пациенты, лежачие, с деменцией. Я работала на всех отделениях, но выбрала именно это – тяжелое. Я сама попросила руководство, и меня поставили постовой медсестрой. Мы пытаемся облегчить состояние пациентов, скрасить их досуг, и будем дальше стараться. Когда что-то не получается, мы идем к старшим медсестрам – они всегда помогут, подскажут. У нас очень хорошие наставники.

У выпускницы медколледжа Алены Евстигнеевой работа в стационаре сестринского ухода – первый опыт в медицине. Она поступила в колледж после 11 класса, окончила этим летом и тоже пришла работать в десятое отделение – в «Родные люди».

- На стажировке нас всему учили, но потом, когда пришла сама дежурить первые сутки, было страшно, но я справилась, – поделилась Алена Николаевна.

В этом году медицинский центр «СМС СтомаМедСервис+» впервые применил такой метод привлечения молодых специалистов, как выплата подъемных денежных средств из собственного бюджета.

- Мы поддержали выпускников колледжа финансово, выплатив им единовременные подъемные в размере 100 тысяч рублей, – сказал Азамат Рабидинов. – Это очень ценные молодые кадры – будущее нашей организации. Им передают опыт наши старшие медсестры, и эта практика будет продолжена.

Стационар сестринского ухода «Родные люди» работает по индивидуальным госпрограммам социальных услуг, которые предоставляет Комитет соцзащиты Ленинградской области для нуждающихся граждан.

- Программы есть разные: бесплатные для льготных категорий, с частичной или с полной оплатой, – поясняет Азамат Аликович. – У нас находятся заслуженные граждане, участники Великой Отечественной войны, блокадники. В стационаре у нас развернуто 11 отделений на 400 коек, и каждое отделение укомплектовано круглосуточным сестринским постом. Что выгодно отличает наш центр от других социальных учреждений – параллельно с социальными услугами у нас идет медицинское сопровождение. Сам по себе социальный уход не может продлить жизнь – жизнь продлевает комплексное применение медицинской помощи, своевременно данная таблетка и укол, а также сочетание методов ухода и социальной реабилитации.