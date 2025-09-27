«Ступеньки мастерства» Татьяны Алексеевой

Ее путь в профессию – готовый сценарий для сериала, где есть место остродраматическим ситуациям, любви, поиску себя и судьбоносным встречам. А главная героиня, дипломированный филолог, становится учителем, заведующей детским садом, а через несколько «серий» – уважаемым тренером по вольной борьбе.

Накануне профессионального праздника – Дня воспитателя и всех дошкольных работников – Татьяна Григорьевна Алексеева рассказывает, как пришла в дошкольное образование.

- В год родители привели меня в ясли. Не останавливаясь ни на минуту, я орала хорошо поставленным голосом шесть часов в день. Когда у нянечек кончался запас прочности, они меня одевали и относили к маме в библиотеку. Через месяц меня всё же выгнали…

Всей жизнью отвечала на вопрос: «За что? Неужели ничего нельзя было сделать?»

Филологи нам нужны

…Судьбу молодого филолога решил 1982-й год: после окончания Вологодского пединститута замужество привело меня в Гатчину. Это мой любимый город. Влюбилась в него сразу, как только приехала: пошла в парк, увидела эту красоту и поняла, что приехала домой.

«Готовый директор школы» – эта фраза в характеристике из института очень насмешила Капитолину Петровну Кузьмичеву, заведующую городским отделом народного образования.

- В какую школу хотели бы пойти? Филологи нам нужны.

- Куда направите, там и буду работать.

Гатчинская средняя школа № 7 – 180 тетрадей каждый день, не считая сочинений, 27 уроков в неделю в две смены, классное руководство у пятиклассников… Мой несравненный наставник – Нина Ивановна Езерская… Лучший педагогический коллектив… И непередаваемое удовольствие от работы.

В начале весны сказка закончилась. Была отстранена от работы по статье, о которой современные выпускники вузов даже представления не имеют: «…за неявку по распределению в связи с неимением у мужа высшего образования». В нашем случае (детей у нас еще не было, высшее образование получила только я) следовало переехать ко мне в Вологодскую область.

По иронии судьбы последний день работы в школе стал первым днем беременности. Пока в министерстве решали вопрос о перераспределении, возможность вернуться в школу отпала сама собой.

Мне всегда везло на руководителей, коллег и родителей воспитанников. Капитолина Петровна не могла оставить молодого специалиста без присмотра и направила меня воспитателем в детский сад № 3 на улице Радищева.

Моя «маленькая страна»

За четыре месяца я прошла настоящую «школу молодого бойца». Это не средняя школа с ее душевными разговорами об успеваемости, это 12-часовой экстрим с понедельника по пятницу с 33-мя воспитанниками на крошечном пятачке группы.

Сорок с лишним лет прошло, а я как сейчас вижу сцену, где пятилетний Сережа Нестеров воспитывает бестолкового воспитателя: «Ну как вы ругаетесь, Татьяна Григорьевна! Зачем портить себе нервы, если не умеете. На других посмотрите, перед зеркалом потренируйтесь. Если не страшно – ребенку смешно. А у вас в глазах – смешинки!»

Моя «маленькая страна». Сорок лет. Лучшие дети на свете! Каждый – как неповторимая частичка мироздания и кусочек моей души.

После декрета и гибели мужа вопрос о школе снова был отложен. Через год попросили помочь с преподаванием русского языка и литературы в Гатчинской школе № 1 (по совместительству), а еще через год была назначена заведующей детским садом № 3.

За три года работы руководителем научилась плакать, изучила и усовершенствовала «русский разговорный специальный». За один месяц уволила 28 кочегаров, в новогоднюю ночь сама топила кочегарку. Ежедневно видела от местного контингента ножи и палки. Освоила профессию маляра, повара, няни, методиста, медсестры, делопроизводителя, прачки, дворника, сантехника… Знала по именам все наряды ППС. И поняла самое главное – не хочу изо дня в день исправлять ошибки и бороться с некомпетентностью взрослых людей. Жизнь дана для творчества и развития. Работа должна приносить удовольствие и удовлетворение!

Переход воспитателем в детский сад завода «Азимут» раздвинул горизонты для творчества, дал возможность учиться мастерству у лучших педагогов Гатчины и Ленинграда. Работа заместителя заведующих выездных детских садов Ленинграда научила видеть перспективу везде и во всем.

Это были мои «ступеньки мастерства».

Чего не могли представить родные

Девяностые годы принесли с собой сокращение педагогов и закрытие дошкольных учреждений. Каждый учился выживать. А мне жизнь преподнесла лучший подарок – Детскую спортивную школу № 1. Тренерам школы было предложено работать в дошкольных организациях. Директор школы Евгений Иванович Слуцкий предложил попробовать, и я согласилась.

До сих пор не понимаю, как Евгений Иванович разглядел, что тренер и инструктор по физической культуре – это мое. Мои родные этого даже представить себе не могли! Мама работала в библиотеке, папа – крупным руководителем. Передо мной было три старших брата, они меня любили и заботились обо мне. С шестого класса готовила себя к профессии детского кардиохирурга. Стала учителем русского языка и литературы и уже четвертый десяток работаю тренером…

Занятия сына борьбой снова привели меня в спортивный зал. Борис Устинович Королев и тренеры по вольной борьбе Северо-Запада приняли в свою семью, а Михаил Яковлевич Каплан – основатель вольной борьбы в Гатчине, тренер плеяды борцов мирового уровня – благословил и отправил учиться в Университет физической культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта.

Недостаток знаний в работе с детьми с нарушениями зрения, с ОВЗ и ЗПР также начал сказываться. Литературы почти не было, а Интернет только начинал входить в нашу жизнь. Учеба дала уверенность в своих силах.

Всё в наших силах!

Мне предлагали остаться в институте Лесгафта и преподавать, но я не могла покинуть Гатчину. В то время у нас получил прописку новый вид спорта – женская вольная борьба. Через три года – первый кандидат в мастера спорта и призовое место в России.

Мои маленькие «олимпийские надежды»! Максим Синицын: в шесть лет я привела его на борьбу к Борису Устиновичу и умоляла взять его в подготовительную группу. Максим делал всё так быстро, что другие рядом уже ничего не могли. Теперь он мастер спорта по вольной борьбе.

Три года работы в «Гатчинской Школе Борьбы» Игоря Вершинина позволили вновь направлять талантливых и способных детей на борьбу в Гатчине.

Выросшие воспитанники возглавляют сейчас группы борьбы, футбола, баскетбола, волейбола, флорбола, легкой атлетики, акробатики, каратэ и с удовольствием берут к себе наших воспитанников. А я имею возможность наблюдать за тренировочным процессом. Горжусь вами: Амаяк Азарян, Александр Клюев, Руслан Юрчук, Серафим Ткачев и сотни маленьких жителей нашего города, ставших настоящими спортсменами и принесших славу нашему городу.

Теперь я знаю ответ на вопрос: «Неужели ничего нельзя было сделать?» Можно. И я стараюсь делиться своими знанием с коллегами и молодыми инструкторами по физической культуре как наставник и руководитель методического объединения.

В канун Дня воспитателя хочу пожелать своим коллегам не обращать внимания на мелочи, ставить перед собой цель и идти к ней прямой дорогой. В дошкольное образование приходят люди, которых, как говорится, Бог поцеловал в макушку.

Искренне желаю всем воспитателям здоровья, творчества и найти свое счастье! Чтобы и через пятьдесят лет наши воспитанники помнили нас и при встрече радостно приветствовали по имени-отчеству.

Записала Татьяна Можаева