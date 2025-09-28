Анатолий Артюх: «…Если любишь, значит, ты живой»

Гитара

- Я родился в самом центре Гатчины, центрее не бывает. Угол Соборной и Красной, – рассказывает Анатолий Артюх. - Дом во дворике за кафе «Часы». Сюда меня привезли в 1963 году из роддома. И больше никуда я из Гатчины не уезжал.

Мама работала заведующей столовой, папа – снабженцем сначала в воинской части, потом на разрушенном нынче «Гатчинсельмаше». С удивлением увидел недавно фотографию отца, на которой он играет на домре в оркестре. А я после школы учился в культпросвет училище и тоже играл на домре. Отец не был профессиональным музыкантом, но какая-то преемственность поколений налицо. Кстати, и к музыке, к гитаре, приобщил меня именно он. Я был совсем маленький, когда к нам пришли гости с гитарой и оставили ее на несколько дней. Простенькая, фабрики Луначарского, но я смотрел на нее, как зачарованный. Подошел папа, зажал двумя пальцами струны и сыграл открытую струну, потом закрытую. Меня это привело в ступор. Как! Она еще издает какие-то звуки!

В 1970-м пошел в школу, а когда мне исполнилось 11 лет, случилось событие, во многом определившее дальнейшую жизнь. В магазине «Культовары» здесь, на Соборной, я увидел гитару «Аэлита». Невероятно красивая гитара, как мне тогда казалось, но и стоившая столь же невероятных денег – 220 рублей. Сказал маме, что ничего больше на свете так не хочу, как эту гитару. Она ответила, что прежде нужно научиться играть на гитаре, а потом уже что-то покупать. Тем более за такие большие деньги. Две ее зарплаты. И я пошел в нашу музыкальную школу. Учился у Николая Михайловича Терентьева. Я очень благодарен этому человеку. Первые уроки игры на гитаре и на барабанах. Наверное, я был не самым плохим учеником, так как довольно рано он пригласил меня играть в своем ансамбле. Бесценный опыт. В 14 лет я уже играл на танцах.

- Это же очень круто! И деньги какие-то платили?

- Честно говоря, не помню. Просто получал огромное наслаждение от всего происходящего. Ты стоишь на сцене, а перед тобой танцует вся Гатчина! Запомнилась фраза Николая Михайловича, что его мечта, это когда выходишь на Соборную, к тебе подходят люди и благодарят, пожимают руку. Впрочем, так и было. Его любили и любят в нашем городе. А мне тогда подумалось, что неплохо было бы приехать, например, в Москву, и тебя будут узнавать на улицах.

- То есть мечта стать музыкантом сформировалась довольно рано?

- Я не мечтал – я знал, что буду заниматься музыкой.

Анатолий Артурович Артюх говорит короткими отточенными фразами. Решителен, иногда весьма радикален в высказываниях. Чувствуется, что у него сформировано четкое мировоззрение, представление о своем месте и роли в жизни. Во многом эта уверенность основана на вере в Бога. Правда, пришел он к вере совсем не сразу.

Ленинградский рок-клуб

- После школы мне не удалось поступить в училище Мусоргского. Причину можно посчитать нелепой и даже смешной, но тогда это был настоящий удар. Я ехал на электричке на экзамен. Гитара, костюм, бабочка. Но не успел купить билет. И меня в Кондакопшино выкинули из вагона две контролерши. Четыре часа простоял на платформе. Какой уже там экзамен!

Я всегда ставил перед собой практические, четкие цели. Такая смесь романтика и прагматика. И последовательно шел от одной цели к другой. К своим уже 62-м годам могу сказать, что добился всех предыдущих целей, кроме тех, что поставил перед собой в последнее время. Первой целью было научиться хорошо играть на гитаре. Желательно очень хорошо, на уровне лучших. Рискую сейчас попасть в ловушку самовосхваления, но думаю, что кое-чего добился в этом деле. У меня никогда не было зависти к тем, кто лучше меня играет, поет или рисует. Научись делать так же, вот и всё.

Не поступив в училище Мусоргского, сразу же, практически без экзаменов, поступил в культ-просвет училище. На оркестровое отделение. Мне просто нужен был диплом. Параллельно пошел в джазовую школу, там Игорь Романов преподавал. Постепенно в моей жизни появился рок-клуб. За одной партой сидел со многими будущими рок-звездами. Что представлял собой тогдашний рок-клуб? Цой из «Кино», Майк Науменко из «Зоопарка» для меня ничего не представляли как музыканты. Более-менее отдельно стоял «Аквариум», но до профессионалов, в плане исполнительства, им было тоже далеко. Публика разболтанная, выпившая. Я посмотрел, подумал: «Что я здесь делаю?».

- А вас к чему больше тянуло? Классика, джаз, рок?

- Мне прежде всего хотелось хорошо играть на гитаре. Стать профессионалом и выступать на профессиональной сцене. И я увидел, что реально хороших музыкантов в рок-клубе – по пальцам одной руки. Постепенно стал выступать в профессиональных коллективах: «Мифы», «Дилижанс». Когда я познакомился с «Мифами», для меня это были инопланетяне. Класс их игры был значительно выше, чем у большинства тогдашних групп. Мне посчастливилось играть в этом коллективе.

Благодаря работе с профессионалами я научился смотреть на себя со стороны: где у меня слабые места, какие сильные стороны. Уметь ими пользоваться. У меня было желание работать на концертных площадках, в профессиональных организациях. Я работал в Ленконцерте, в Астраханской областной филармонии. Это был уже именно профессиональный уровень. Объездил на гастролях, наверное, большую часть страны.

Дорога к Богу

- Перед тем, как прийти к православию, я настойчиво искал Бога. Только совсем не в тех местах, где он присутствует. Эзотерика, астрология, буддизм, различные секты. Но только в православной церкви я нашел Господа нашего.

- Что послужило толчком для религиозных поисков?

- В какой-то момент жизни понял, что зашел в тупик. Алкоголь, наркотики – частые спутники рок-музыкантов. Сколько замечательных, талантливых людей они сожрали, трудно пересчитать. Гастрольная жизнь, посиделки пос-ле концертов, поклонницы. Всё это было и у меня, кроме наркотиков.

Где-то к середине 90-х наступил кризис. Получилось так, что мне подарила икону одна женщина. И когда я совсем уперся в стенку, дальше хода нет, воскликнул: «Боже! Если ты есть. Дай мне сил преодолеть всё это!» Не только об алкоголе шла речь. Все эти мучительные вопросы: а почему и зачем я живу? И что дальше? И еще один сложнейший вопрос о несправедливости этого мира. «Господи, помоги мне!» И у меня многое начало решаться сразу.

Элементарный пример. Я курить бросил за день. До этого десять лет курил, и мне было не бросить никак. «Господи! Дай мне сил бросить! У меня собственных сил не хватает!» Решил, на завтра оставлю пять сигарет. Выкурил четыре, пятую поджег, выкинул и забыл о своей зависимости навсегда!

Потом уже начался долгий путь воцерковления. Если бы не церковь, я бы с вами сейчас не разговаривал. Меня бы не было. В 1995-м женился на Варваре. Мы уже были верующими, но еще неполноценными. Мы еще не ходили постоянно в церковь, не знали ее законов, уставов не знали. Но постепенно, шаг за шагом шли вперед. Учился на богословских курсах. Сейчас я алтарник по благословению епископа.

- А как же музыка?

- В 1992-м я создал проект «Ливер Пуль», записал два сольных проекта и ушел из музыкальной деятельности в 1998-м. Думал, навсегда. Церковь и тот образ жизни, который я вел во время рок-карьеры, несовместимы. Открыл строительную фирму и десять лет не прикасался к гитаре.

Начал понемногу рисовать. Картины, к моему удивлению, стали продаваться. То есть людям понравилось мое творчество. Понимаете, что такое талант? Я как человек верующий убежден, что Бог каждому человеку дает какой-то талант. Каждому. Просто нужно найти самого себя в этом даре, свое лицо. Ты индивидуален, других таких на планете Земля нет. Умеешь хорошо шить ботинки, и люди тебя благодарят за хорошо сделанную работу – шей. Умеешь рисовать, писать песни – занимайся этим. Но найди себя, свой голос, свою неповторимость. Может быть, Господь дал тебе пять талантов, а ты и один-то не воплотил. Спросит он тебя после смерти: «Я тебе дал так много, а ты ничего не сделал. Пропил, провалялся в лени». Вот, что самое страшное – не реализовать то, что дано тебе свыше.

Через десять лет я вернулся в музыку. Но благодаря вере на совершенно другом уровне. И стихи, и музыка стали взрослее, осмысленнее. У меня появилась симфо-рок сюита «История дома Романовых в лицах», которую я пытаюсь реализовать на сцене. Ищу спонсоров и исполнителей. Это, по сути, театрализованная музыка с рок-группой, симфоническим оркестром и актерами театра и балета. Во время ковидного безумия написал песню «Антитела». Клип на эту песню за первые два дня набрала более двухсот тысяч просмотров. Тема была острой и болезненной. Народ живо отреагировал. Когда читал комментарии с благодарностью за сказанную правду, понимал, что не зря вернулся в музыкальное творчество.

- В прессе вас иногда так и представляют – как общественного деятеля. И еще иногда называют полной фамилией – Артюх, иногда – Анатолий Арт. Это что-то вроде псевдонима?

- Да, меня могли путать с действительно общественным деятелем, однофамильцем. Поэтому просто Арт. Но тот период уже в прошлом. Я считаю, что свою лепту в общественную деятельность внес. Я приложил много усилий для того, чтобы запрет пропаганды ЛГБТ вышел на уровне закона. Как и другие антисемейные законы, в частности, о ювенальной юстиции. Президент подписал их. В общем, я занимался защитой традиционной семьи. Защитой культуры. Но вскоре началась СВО, и это уже совершенно другой формат жизни и противодействия вызовам современности.

Сегодня я решил воплотить в жизнь свои творческие наработки. Накопилось огромное количество проектов. Песен еще на три альбома. Мне их просто технически не записать. Две книги. Буквально за месяц до СВО, как бы в предчувствии войны, написал песню «Живой», посвященную всем солдатам всех времен, которые погибали за нашу Родину. Песня стала актуальной, особенно там, на фронте. Это мой вклад в грядущую победу. Эту и многие другие песни можно будет услышать 1 ноября в 19.00 в ЦТЮ на моем сольном концерте.

Для тех наших читателей, кто читает нас в интернете, вот ссылка на песню Анатолия Артюха «Живой»:

https://vk.com/im/convo/68391434?entrypoint=list_all&z=video-40703576_456239058%2F211f2666bb416863b8 .

Для тех, у кого нет такой возможности, приведем несколько строк. Песня очень трогательная, поверьте.

По родной земле огонь промчался.

В сердце боль, идет последний бой…

Но сказала осень – не печалься,

Если веришь, значит, ты живой.

17 сентября у Анатолия Артюха был день рождения. Наша газета от всей души поздравляет именинника. Желаем оставаться столь же многогранным в своем творчестве, получать от него удовольствие и тем самым доставлять радость публике!

Андрей Павленко