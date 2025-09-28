Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гат-чинского района:
с 29.09.2025 с 10:00 до 17:30
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой.
29.09.2025 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ТУ:
д. Симанково.
29.09.2025 с 10:00 до 17:30
Пудомягское ТУ:
д. Бор,
д. Веккелево,
д. Шаглино.
29.09.2025 с 10:00 до 17:30
Новосветское ТУ:
д. Малое Замостье,
п. Новый Свет.
