Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гат-чинского района:

Рубрики:  ЖКХ

с 29.09.2025 с 10:00 до 17:30

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой.

 

29.09.2025 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ТУ:

д. Симанково.

 

29.09.2025 с 10:00 до 17:30

Пудомягское ТУ:

д. Бор,

д. Веккелево,

д. Шаглино.

 

29.09.2025 с 10:00 до 17:30

Новосветское ТУ:

д. Малое Замостье,

п. Новый Свет.