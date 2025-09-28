Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 сентября

В Гатчине на углу улиц Соборной и Горького нередко можно увидеть выставленные картины. Яркие, своеобразные, они сразу бросаются в глаза. И тут же можно познакомиться с их автором, Анатолием Артюхом. В ходе интервью он оказался столь же необычным, оригинальным человеком, как и его творчество. Впрочем, иначе и не бывает. Как говориться, «кто как дышит, так и пишет».