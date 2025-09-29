Многонациональный народ един и непобедим

Дом дружбы подготовил передвижную документальную выставку «Архивы рассказывают…», посвященную Великой Отечественной войне. Основная часть документов свидетельствует о помощи, которую осажденному Ленинграду в годы войны оказывала вся страна, все регионы России и союзные республики.

На территории фестиваля были организованы тематические зоны: «Земля Победы», посвященная легендарному Невскому пятачку, «Китель Победы», «Ангелы 78» – мастер-классы от Центра подготовки пилотов FPV. А команда «Ленинградского добровольца» привезла часть экспозиции «Непокоренный Донбасс» музея Боевого братства России.

В рамках торжественного открытия прошла церемония чествования межнациональных семей и участников специальной военной операции.

Гости фестиваля участвовали в народных играх, знакомились с народными ремеслами мастеров и изделиями народных промыслов, активно подключались к мастер-классам, смотрели концерт с участием творческих коллективов и солистов этнокультурных общественных организаций, отдыхали в уютных шатрах в парке культуры и отдыха, прогуливались вдоль Невы.

Состоялась передача деревянной ладьи – символа этнокультурного фестиваля «Россия – созвучие культур» в Подпорожский район, где в следующем году состоится XII фестиваль.

Фестиваль – это дружеские приветствия, народные песни, красота национальных костюмов, мастерство золотых рук, передача опыта и многовековых знаний юному поколению, радость общения и вера в единство нашего многонационального народа. Ленинградская область стала родным домом для 145 национальностей, которые сохраняют и берегут своё богатое культурное наследие.

Инициатором и организатором фестиваля «Россия – созвучие культур» является комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк: «Сегодня правительство Ленинградской области вместе с «Командой 47» ведёт большую работу по сохранению и развитию культурного наследия, поддержке национальных объединений и укреплению связей между людьми. Наш общий долг – передать будущим поколениям это богатство.

Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области, Дома дружбы Ленинградской области и Ресурсного информационного центра СЗФО.

Жанна ИВАНОВА, фото автора