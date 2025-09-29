47:23:0260001:173; 47:23:0260002:734, вблизи населённых пунктов Лайдузи, Куйдузи, Пеушалово, Кемпелево, Кезелево, Алапурская, Терволово, Хюттелево, Скворицы, Ахмузи, Мута-Кюля, Петрово, Ивановка, Юля-Пурская, Покизен-Пурская, Пудость, Большое Рейзино, Малое Рейзино, Мыза-Ивановка, Малая Оровка, Кямяря, Сокколово, Котельниково.

Запланированные к применению пестициды и агрохимикаты:

-гербицид сплошного действия Спрут Экстра (Глифосат (калиевая соль)), дозировка 2,5-4 л/га, 2 класс опасности для человека/3 класс для пчел. Сроки выхода 7 дней.

Способ проведения работ: наземный

2 класс опасности – СРЕДНЕОПАСНЫЕ (категория риска – средний): необходимо соблюдение экологического регламента: окрашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса пестицида; проведение обработки растений вечером после захода солнца; при скорости ветра не более 2–3 м/с (авиаобработка не более 1-2 м/с);

3 класс опасности – МАЛООПАСНЫЕ (категория риска – низкий): необходимо соблюдение экологического регламента:

при скорости ветра не более 3 –4 м/с; погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; ограничение лёта пчел - не менее суток или удаление семей из зоны проведение обработки.

При любых вопросах просьба связаться по телефону 8(81371)59-192, АО ПЗ «Красногвардейский».