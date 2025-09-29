Владимир Путин напутствовал избранных глав регионов
Президент в режиме видеоконференции провёл встречу с главами 21 субъекта Российской Федерации, избранными в ходе единого дня голосования 14 сентября 2025 года.
Рубрики: Власть
«Служить интересам России. Привлекать в управленческие команды ветеранов СВО. Всегда внимательно относиться к мнению людей, - напутствовал президент России Владимир Путин избранных губернаторов. - Страну сделать сильной — за это голосуют люди. И понимая этот запрос людей, вы на него будете работать».
Спасибо, Владимир Владимирович, за всегда предельно точные приоритеты в работе и за Ваше внимание к Ленинградской области», — написал в своем телеграм канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.