Владимир Путин напутствовал избранных глав регионов

«Служить интересам России. Привлекать в управленческие команды ветеранов СВО. Всегда внимательно относиться к мнению людей, - напутствовал президент России Владимир Путин избранных губернаторов. - Страну сделать сильной — за это голосуют люди. И понимая этот запрос людей, вы на него будете работать».

Спасибо, Владимир Владимирович, за всегда предельно точные приоритеты в работе и за Ваше внимание к Ленинградской области», — написал в своем телеграм канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.