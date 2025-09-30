Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
01.10.2025 с 10:00 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Малое Верево, ул. Кутышева, ул. Школьная.
01.10.2025 с 10:00 до 17:30
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой(частично).
01.10.2025 с 10:00 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево,
д. Реболово,
д. Сеппелево,
д. Войсковицы,
СНТ «Прометей»,
СНТ «Ленинец»,
СНТ «Полет-2»,
СНТ «Кристалл».
01.10.2025 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Парицы(частично).
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.