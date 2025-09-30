Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

01.10.2025 с 10:00 до 17:30

Веревское ТУ:

д. Малое Верево, ул. Кутышева, ул. Школьная.

 

01.10.2025 с 10:00 до 17:30

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой(частично).

 

01.10.2025 с 10:00 до 17:30

Сяськелевское ТУ:

д. Сяськелево,

д. Реболово,

д. Сеппелево,

д. Войсковицы,

СНТ «Прометей»,

СНТ «Ленинец»,

СНТ «Полет-2»,

СНТ «Кристалл».

 

01.10.2025 с 10:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

д. Парицы(частично).