Ленинградская область поддержала юных студентов из новых регионов на Олимпиаде

Поддержку получили не только ребята из Ленинградской области, но и студенты из новых территорий. В Олимпиаде участвуют представители Донецкого национального университета экономики и торговли (ДОННУЭТ) и Донецкого государственного университета (ДонГУ).

Ребята из новых субъектов приготовили памятный шарф с пожеланиями для губернатора и жителей Ленинградской области.

“Уважаемый Александр Юрьевич! Выражаем Вам огромную благодарность от лица всех участников Олимпиады от новых регионов за оказанную поддержку и внимание молодежным инициативам! Ваши подарки стали стали важным знаком заботы и единства. Спасибо!” - написали они.