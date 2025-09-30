Поиск на сайте
Ленинградская область поддержала юных студентов из новых регионов на Олимпиаде

По инициативе Александра Дрозденко Центр строительного контроля и экспертиз ЛО выступил спонсором участия школьников региона в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Поддержку получили не только ребята из Ленинградской области, но и студенты из новых территорий. В Олимпиаде участвуют представители Донецкого национального университета экономики и торговли (ДОННУЭТ) и Донецкого государственного университета (ДонГУ). 

Ребята из новых субъектов приготовили памятный шарф с  пожеланиями для губернатора и жителей Ленинградской области.

“Уважаемый Александр Юрьевич! Выражаем Вам огромную благодарность от лица всех участников Олимпиады от новых регионов за оказанную поддержку и внимание молодежным инициативам! Ваши подарки стали стали важным знаком заботы и единства. Спасибо!” - написали они.